Válka zasáhla i Oktagon: promotérovi blízcí na Ukrajině utíkali před palbou

Jindy si užívá, byť s menší nervozitou, každý turnaj od začátku do konce. Dnes je to jiné. Manželka slovenského promotéra Oktagonu Pavola Nerudy je Ukrajinka z města Sumy, padesát kilometrů od Ruských hranic. Její rodiče se v době, kdy se dodělávaly poslední přípravy na turnaj, museli schovat do úkrytu, protože na nebi uviděli rakety. „Dvě hodiny před začátkem mi manželka poslala zprávu, že se rodiče museli utéct schovat někam do sklepa,“ říká jeden z šéfů obří organizace.

Válka nepříjemně promluvila i do dnešního turnaje Oktagon 31 v pražské O2 areně. Nejen, že organizátoři raději zrušili souboj ruského zápasníka Artura Karavajeva s českým ranařem Andrejem Kalašnikem kvůli případným reakcím publika, osobně válka zasáhla i jednoho z promotérů.

Manželka slovenského šéfa organizace Pavola Nerudy je totiž Ukrajinka pocházející z města Sumy, kde dál žijí její rodiče.

„Báli jsme se o ně, je tam dost nepřehledná situace, byly tam tanky, ale doposud vcelku klid. Probíhaly tam už boje, ale oni tam byli doposud vcelku v bezpečí,“ vysvětloval Neruda. „Avšak teď, dvě hodiny před začátkem akce. mi manželka poslala zprávu, že se rodiče museli utéct schovat někam do sklepa, protože začal raketový útok na Sumy. Poslala mi i nějaké fotky, kde po obloze létají rakety, což oni sami nafotili ze svého domu. Je to úplně šílené. My se tady procházíme po O2 areně, zatímco oni jsou někde v úkrytu a bojí se o holý život. Ty pocity se nedají popsat… Strašně intenzivní.“

Neruda se snaží rodiče své ženy z Ulrajiny dostat, ale je to komplikované. „Musíme teď počkat. Ještě mi včera manželčin otec napsal, ať mu pošlu kód na pay-per-view, ať změní myšlenky. A teď tohle. Hrozně se mě to dotýká. Ale my musíme jít dál a dělat svou práci. Jednak nemůžeme říct lidem, že to nebude a je to taky naše živobytí a všech, co jsou na nás navázaní.“

A jak velký je produkční tým? Padesát lidí tvoří základ, v turnajovém týdnu se rozšíří o dalších třicet lidí. Vcelku ale turnaj obsluhuje přes tři sta padesát lidí.

„A naše akce znamená výplaty pro všechny tyto lidi, proto ji nemůžeme zastavit. A ani nechceme kvůli tomu, že se Putin zbláznil. Ale musíme reagovat a nějak jasně vyjádřit svůj postoj,“ říká Neruda a je na něm znát rozrušení. „Člověk musí být ale silný, naše nálada přechází na tým, a my jim nechceme předávat naši úzkost. I když uvnitř jsem na tom tak, že se nedokážu ani soustředit.“

Součástí dnešního galavečera bude i upomínka dění na Ukrajině.