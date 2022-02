Rušno před Oktagonem! Pirát tlačil na Kincla, ten vypěnil. Rus přišel o zápas

Rušno už na oficiálním vážení. Jen co slezl Samuel Krištofič z váhy a šel si stoupnout tváří v tvář Patriku Kinclovi, opřel se do něj čelem. To si ale český bojovník nenechal líbit a razantně Slováka odstrčil. Pak si ještě vyměnili několik osobních poznámek a poté raději odešel každý z aktérů hlavního duelu turnaje Oktagon 31 jinou cestou. Jak dopadne jejich střet v kleci, se dozvíme už v sobotu večer. Organizace také ohlásila zrušení duelu s ruským bijcem.