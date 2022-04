Cesta na Oktagon: ocelový „MMA Jágr“ i bitva (ne)přátel. Kryso, řádí Baba Jaga

Největší tuzemská MMA organizace pojala rok 2022 v grandiózním stylu. Po prvním velkém turnaji v O2 areně a o něco menší akci ve slovenském Šamoríně míří s dalším galavečerem do Ostravy s číslicí 32. A fanoušci bitev v kleci se mají rozhodně na co těšit.

O velkolepé finále večera v Ostravar areně se postará dlouho očekávaná odveta David „Růžový Panter“ Kozma vs. Petr „Monster“ Kníže. Když se spolu střetli poprvé, vyhrál jasně na body druhý jmenovaný.

„Je to titulový zápas, velká výzva, takže tam chci ukázat něco výjimečnýho,“ říká před druhým duelem zkušený gladiátor. „Uvidím, kam se kdo z nás posunul, jak daleko a kam až jsme schopní zajít.“

Podle současného šampiona velterové váhy půjde ale teď o úplně jiný střet. „Když jsem měl poprvé s Monstrem zápas, tak jsem k němu vzhlížel, jako by byl něco víc. Už je na scéně přece jenom nějakej pátek. Nikdy neprohrál, krom jednoho zápasu s Karlosem Vémolou,“ připomíná Kozma ve videu Cesta na Oktagon. „Pořád na mě v zápase mluvil, povídal mi tam něco a já jsem tím pádem bojoval, jak chtěl on, ne podle sebe.“

CELÝ FIGHT Petr "Monster" Kníže vs. David Kozma: Souboj generací vyhrál zkušenější

Odvetu už ale přehnaný respekt neovlivní, je si jistý šampion.

„Každopádně se od toho zápasu posunul vejš,“ potvrzuje i sám čtyřiačtyřicetiletý vyzyvatel.

A jak nadcházející duel hodnotí trenéři?

„Petr je nezlomitelnej, má tu vůli a je to tvrdej, ocelovej dědek. Takový Jarda Jágr v MMA,“ hodnotí kouč Lukáš Bárta. „Ten zápas je ve své podstatě soubojem dvou myslí. Většinou se stane to, že jeden z těch lidí se zlomí v hlavě, a pak prohraje. Nemyslím, že by se David zlomil. Nemyslím si ani, že by se zlomil Petr. Těch otazníků je tam hodně.“

„On bojuje tvrdě, na hraně pravidel,“ hodnotí soupeře svého svěřence Marek Lončák. „Očekávám tvrdou bitvu.“

Sám šampion veltrové váhy si před odvetou ale neochvějně věří. „Překvapit mě nemůže ničím, vím jaký je,“ konstatuje Kozma. „Ale ohrozit mě může vším. On je komplexní zápasník, fakt tvrdej, vydrží a má ránu. Může tam přijít nějaký granát, nějaká kopačka tou jeho nehybnou nohou, kterou to fakt bolí. To si pamatuju z prvního zápasu,“ dodává s úsměvem.

Ani soupeři odhodlání rozhodně nechybí. „Monster v kleci bude muset ukázat svou podstatu, proč se mu říká Monster. Myslím, že bude David koukat,“ vzkazuje Kníže.

SESTŘIH: Kozma vs. Veličkovič. Nadvládu Růžového pantera neukončil ani Srb z UFC

Bitva (ne)přátel

Velká očekávání mají fanoušci MMA i směrem k hlavnímu předzápasu. V něm totiž nastoupí bývalí kamarádi: český válečník Václav Mikulášek a slovenský ranař Tomáš Bolo.

„Hele, já měl Tomáše Bola vždycky strašně rád, byl to takovej správňák. Seděl mi jako člověk, ikskrát jsem s ním spároval. Ale páteř nekoupíš, no,“ říká bijec s přezdívkou Baba Jaga.

A co zpřetrhalo přátelské vazby? Nabídka zápasu. Bolo se nebránil společnému duelu s kamarádem Mikuláškem, ale právě toho jeho souhlas s takovým zápasem naštval.

„S kámošem se nechceš bít. Ani jakože: Pojď, dáme si na hubu, a pak budeme kamarádi. Ne, nebudeme. Už jenom to, že se zachoval takhle...“ myslí si rodák z Bohumína. „Seš Krysa zas*aná, seš hov*o a chcípni,“ nešetří hodnocením.

A co na to slovenský rival? „Má hubu a používá ji. Jeho ústa jsou jeho nejsilnější zbraň. Nevyrovnaný člověk. Má pocit, že tíha celého světa leží jemu na rameni,“ komentuje Bolo. „Když to bude v postoji, tak ho seknu. Když to bude na zemi, tak ho jednoduše ubiju. Buď mu utrhnu ruku, nohu, nebo mu ukroutím hlavu,“ hrozí slovenský bijec.

Turnaj Oktagon 32 ale nabídne ještě mnohem víc unikátních zápasů a vy můžete být při tom.