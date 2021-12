Legenda Kníže o Muradovovi, který se stal modlou a drbárně od Mayweathera

Patří mezi největší osobnosti české scény bojových sportů. A není divu, Petr „Monster“ Kníže zápasí už od devadesátých let, prohru zaznamenal zatím jen s Karlosem Vémolou a do UFC doprovází svěřence Machmuda Muradova. O tom všem byla řeč v novém dílu Fight Castu One. „Jestliže spolupracuje se synem prezidenta, tak kam by to mohl chtít dotáhnout výš? Nebo může být prezidentem,“ zamýšlí se s pousmáním úspěšný trenér nad dalším osudem svěřence z Uzbekistánu.

Nemá problém odpovědět upřímně na cokoliv. Jeden z hlavních rysů Petra Knížete, úspěšného bojovníka a trenéra. V pořadu Fight Cast One, jehož je iSport mediálním partnerem, promluvil tak velmi narovinu i o svém nejúspěšnějším svěřenci Machmudu Muradovovi.

„Co se týká nějakého obecného rozvoje, tak si myslím, že má ještě hodně věcí, na kterých musí pracovat,“ myslí si Monster. „Bohužel na něj nemám takový vliv, jaký bych chtěl mít.“

Muradov tráví poslední měsíce čím dál častěji v Uzbekistánu, kde má svou rodinu. Své mamince pomáhá s péči o nemocného otce, navíc tam založil MMA organizaci. V zemi svého dětství se nadto věnuje dalším formám byznysu.

„V současné chvíli cítím, že je tam modla a má tam samozřejmě všechno, co potřebuje…“ zamýšlí se kouč nad popularitou Muradova v Uzbekistánu. „Respektive má obdiv, který je sice i tady, ale ne v takovém měřítku. Navíc tam je už poměrně dobře zajištěný z vyšších kruhů. Jestliže spolupracuje se synem prezidenta, tak kam by to mohl chtít dotáhnout výš? Nebo může být prezidentem,“ dodává s úsměvem.

Podle Knížete se první uzbecký MMA bijec bude v budoucnu možná věnovat i politice.

„Upřímně, mně to tak připadá, že to směřuje do té politiky. Teď bude ještě nějakou dobu samozřejmě sportovat, nemyslím si ale, že to bude tak dlouho, jako to dělám já.“

Sám Murdov před delší dobou mluvil o věku 35 let, kdy by chtěl v ideálním případě sportovní kariéru ukončit. O něco později dokonce mluvil o věku 33 let.

„Pár zápasů se ještě dočkáme, ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace, že už tam má rozjetý byznys, který nejde ani tak lehce zastavit…“ uvažuje Kníže. „Nevím, co by se muselo stát, aby tam musel všechno zrušit. Bude nucen tam být častěji a častěji než tady.“

Kouč a bojovník v jedné osobě byl ve Fight Castu dotazován i ohledně názoru na nejbohatšího boxera Floyda Mayweathera, který se s Muradovem přátelí.

„Po sportovní stránce je to jasné. Jako boxer dosáhl, čeho dosáhl. Ale to, jaký je to člověk a jakým žije životem, bych nerad komentoval,“ odvětil Kníže zdrženlivě. A co říkal na to, když právě Mayweather napsal na Instagramu, že je Uzbek s českým srdcem nejlepším MMA bojovníkem na světě?

„V tu chvíli jsem si nemyslel nic, protože to jsou jenom takový kecy, že jo, samozřejmě,“ řekl na rovinu čtyřiatřicetiletý zápasník. „On může být v boxu dobrej, jak chce, ale nikdo mi nerozmluví, že bojovým uměním jako takovým úplně nerozumí. Takže jakým způsobem mohl zhodnotit, že Mach je nejlepší bojovník na světě? To prostě byla taková drbárna, no.“

V obsáhlém rozhovoru pro Fight Cast One ale byla řeč o mnoha tématech jako: Karlos Vémola, anorganická strava, Lukáš Krpálek, rafting, doping…