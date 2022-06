Porodní bolesti Oktagonu v Německu: Vémola váhu dal, třetina zápasníků ne

S vážením na Oktagon 33 měl problém i Patrik Polívka, ale nakonec se bez oblečení do limitu vešel • Facebook/Oktagon MMA

Česko-slovenský rybníček začal být rostoucí organizaci Oktagon MMA malý. V sobotu z něj vykročí a poprvé vstoupí na německou půdu. Fanouškům ve Frankfurtu nad Mohanem se představí 26 bojovníků z 11 zemí, turnaj okoření takzvaná bitva o Německo nebo titulový zápas v lehké váze. Ženský duel tentokrát v programu chybí. V pátek se bijci ukázali na vážení, ale žádná sláva to nebyla. Největší „domácí“ hvězdy Karlos Vémola a Ivan Buchinger sice dokázaly své limity splnit, jenže devět dalších bojovníků napoprvé shazování podcenilo.

Program Oktagon 33 v Německu

Místo intenzivních staredownů došlo na odkládání trenýrek a zklamané tváře. Úvodní Oktagon v Německu poznamenalo fiasko na oficiálním vážení. Více než třetina všech zápasníků se nevešla do stanoveného limitu.

Z česko-slovenských zástupců neprošel prohlídkou pouze navrátilec Jaroslav Pokorný. „Jubox“ minul pérovou váhu o půl kilogramu, podmínky těsně nesplnil ani jeho soupeř Ahmed Vila.

Naopak Karlos „Terminátor“ Vémola náročný proces před zápasem zvládnul, přestože před dvěma týdny absolvoval bolestivé shazování a následně se v boxu utkal s rapperem Marpem. „Bral jsem to jako součást tréninkového kempu, proti Marpovi to byla čtyři lehká kola. Není čas ztrácet čas, nemůžu si dovolit odpočívat,“ poznamenal na váze Vémola.

Tentokrát se olomoucký rodák postaví Michału Pasternakovi z Polska v polotěžké váze do 93 kilogramů, zatímco proti Marpovi musel shazovat váhu do 84 kilogramů.

Komplikace při vážení postihly i titulového vyzyvatele Loseneho Keitu. Ten se uchází o pás úřadujícího šampiona v lehké váze Ivana Buchingera. Slovenský veterán postrádal u svého soka profesionalitu, Keita totiž převážil o dvě deka. Pokud by je ani do hodiny neshodil, přišel by o možnost uzmout titul, ale nakonec opravu zvládl.

Na váze se nicméně představili i větší průšviháři než Keita. Protivník českého zápasníka Zdeňka Polívky Cheick Kone minul váhu o 1,6 kilogramu, zklamaní museli být ze svých soupeřů i bratři Zawadovi. Starší Martin v takzvané bitvě o Německo potká Stephana Pütze, který vážil 95,3 kilogramu. Limit tak přesáhl o rovné dvě kila. Přesto do hodiny manko stáhnul.

Původní přešlap na oficiálním vážení nakonec vyžehlilo šest bojovníků. Zaváhala jen trojice Kone, Kartal a Oliveira, přesto se všechny souboje v sobotu uskuteční.

I navzdory porodním problémům má Oktagon v Německu velké plány. Organizace začne preferovat komunikaci v angličtině, navíc hlásí vyprodanou arénu. Devět tisíc diváků uvidí ve Festhalle třeba finálové vyvrcholení reality show Oktagon Challenge. O oficiální smlouvu se v rámci historicky prvního MMA turnaje ve Frankfurtu utká Hassan Shaaban a Selim Topuz.