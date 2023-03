Kincl o zranění, stravě i tréninku před odvetou s Vémolou. Proč nejí lepek?

Velká bitva Karlos Vémola vs. Patrik Kincl se blíží. Původně se měl duel uskutečnit už v prosinci 2022, jenže kvůli Vémolovým zdravotním problémům zápasníci nenastoupili. Střet mezi dlouholetými rivaly je nyní domluvený na 20. května v O2 areně. Jak se na pět let očekávanou odvetu připravuje Patrik Kincl? Pro web iSport.cz prozradil, co všechno zahrnuje jeho tréninkový plán, jak přistupuje k regeneraci i to, jak vypadá jídelníček.

V květnu vás čeká zápas s Karlosem Vémolou, v jaké fázi přípravy aktuálně jste?

„Čím víc se to blíží, tím víc se příprava zintenzivňuje. Aktuálně jsem tedy v celkem náročné fázi. Trénuju většinou dvakrát denně. V sobotu mám jen jeden trénink a v neděli si dávám volno úplně.“

Jak přesně vypadá váš tréninkový plán?

„V pondělí dopoledne mívám silový trénink a na večer wrestling. V úterý je náročná kondiční příprava a odpoledne postojový trénink. Ve středu jedeme techniku a sparingy. Čtvrtek dělám napravovací cvičení nebo jdu na lapy, večer trénink na zemi. Pátek lehké kardio a odpoledne postojové sparingy. Sobota náročný wrestlingový trénink.“

A co třeba běhání?

„Patřím mezi odpůrce. Běhám maximálně v nějakých krátkých intervalech. Nevadí mi dát si vícekrát za sebou například čtyřstovku nebo osmistovku. Že bych si ale šel vyběhnout deset kilometrů, to vůbec nehrozí. Je pravda, že dřív jsem se snažil běhat i delší vzdálenosti. Vždycky mě to ale hrozně štvalo. Když jsem v autě, rád poslouchám podcasty, ale u běhání jsem se na to nikdy nemohl soustředit. Nějaký extra velký fanoušek muziky nejsem, takže že bych si pustil hudbu a vypnul hlavu, to taky ne. Prostě jsme si k sobě s běháním nenašli cestu. V rámci vytrvalostního tréninku zařazuju raději třeba stínový box nebo kruháče, které se skládají ze specifických cviků pro můj sport.“

Karlos Vémola bývá dominantní na zemi. Zohledňujete to nějak v tréninku?

„Určitě. S mým kondičním a silovým trenérem Petrem Schlegelem vždycky probíráme, o jakého zápasníka se jedná a v čem je silný. Řeknu mu například, že je soupeř z mého pohledu výbušný, má dobrý pohyb v postoji nebo je to třeba silový zápasník. Tomu pak přizpůsobujeme tréninky. Aktuálně je to dost různorodé. Snažíme se to dělat tak, abych byl v zápase v pohodě, ať už by se to pohybovalo v jakémkoliv pásmu. Něco tedy trénujeme v postoji a cvičíme i silové klinče pro případ, že bychom skončili na zemi a já potřeboval vstát a pokračovat dál.“

Loni jste se potýkal se zraněním ruky. O co přesně šlo?

„Měl jsem natržené šlachy v zápěstí. Stalo se mi to loni v září v zápase s (Alexem) Lohórem. Nejsem schopný říct, jak se to přesně přihodilo, ale v zásadě jsou dvě možnosti. Buď jsem něco špatně trefil, nebo to způsobily tejpy. Nechal jsem si totiž na zápas zafačovat ruce od cutmenů jinak než obvykle. Ať už tak či tak, chci se teď vrátit ke starému stylu tejpování. Budu věřit, že za to mohly tejpy a ne to, že blbě boxuju. (směje se) V tréninku jsem zaexperimentoval a tejpy aktuálně nepoužívám vůbec, aby se mi zápěstí víc zpevnilo. Do zápasu je ale určitě použiju.“

Jak to aktuálně vypadá s vaši rukou?

„Když jsem se připravoval na zápas s Vémolou v původním prosincovém