Šampioni Oktagonu se dohadují: Užíváš si, zatímco já dřu... Jen závidíš

Dánský žralok, jak si Mågård přezdívá, se s Lopezem potkal na březnové tiskové konferenci Oktagon Time v Ostravě. Svému nejbližšímu sokovi vyčítal nadváhu a ledabylý přístup k tréninku. „Jsem ve formě, že bych mohl hned zápasit. A podívej se na sebe,“ poštěkoval na svého soupeře. „Užíváš si života, zatímco já dřu.“

Lopez uznává, že i od známých slýchá, jako kdyby byl neustále na dovolené. V městečku Wapato, kde přebývá, se sluní ve vířivce a úsměv mu z tváře nemizí. K tomu spravuje nemovitosti v různých částech USA. Odmítá ovšem, že by se to negativně promítalo do jeho bojové přípravy. Se zápasením začínal už na střední škole.

„Já takhle prostě žiju. Mågård má potíže, a tak musí lidi shazovat,“ vysvětluje Lopez, na jehož svědomitý přístup poukázal právě zápas o prozatímní titul s Mackem. Nabídku dostal devět dní před jeho uskutečněním, jelikož Dán řešil trojitou zlomeninu čelisti. Přesto s přehledem splnil váhu a vyhrál v prvním kole sebevědomým škrcením.

SESTŘIH z OKTAGONU: Macek vs. Lopez. I napotřetí bez titulu, slaví Američan Video se připravuje ...

Do UFC Lopez naskočil ještě zběsileji, když se o boji dozvěděl den předem a za noc musel shodit deset kilogramů. „Že zápasil v UFC, to má pro mě určitě hodnotu. Ale neznamená to, že by byl superhrdinou. Já obhajuji titul každým dnem, soustředím se na to doslova pořád. Když jsem o něj zápasil poprvé a před největším publikem, jaké jsem kdy zažil, šel jsem do toho a Macka naprosto zničil,“ připomíná třicetiletý Mågård pětikolovou bitvu z listopadu 2021.

Od té doby ovšem stihnul pouze box s Václavem Sivákem, kdy prohrál na body. I když chtěl do odvety s Mackem nastoupit navzdory zranění, lékaři mu to nepovolili. A tak se v Manchesteru připravuje na novou výzvu. Po pauze trvající bezmála rok a půl šampiona bantamové divize otestuje bijec s mexickými kořeny, který navíc slibuje fanouškům ukončení.

„Já ani nevím, kdo to je,“ rýpnul si Lopez do Mågårda bezprostředně po svém úspěšném debutu. V sobotu ho v kleci zblízka pozná.