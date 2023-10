Úlet na Oktagonu: Mikulášek napadl trenéra. Překročil hranice, zní z týmu

Tým se postavil za napadeného trenéra Jakuba Müllera. Ten v sobotu doprovázel ke kleci svěřence a předního českého bojovníka Jakuba Dohnala na bratislavském turnaji Oktagon 47. Na cestě z haly po prohraném duelu však narazil na Václava Mikuláška, který vyvolal konflikt kvůli dřívějšímu Müllerově vyjádření. V něm kouč z Havířova zpochybnil, že je Mikulášek dobrým reprezentantem MMA.

Na místě byl i člen Dohnalova týmu Stanislav Hruban, který celou situaci viděl z bezprostřední blízkosti. „Původně jsme to nechtěli řešit, ale MMA Shorties (sportovní web) oslovilo Kubu Müllera ohledně situace na Oktagonu v Bratislavě a on jim to uvedl na pravou míru. Já bych chtěl situaci vysvětlit hlavně po sportovní stránce, protože ten konflikt samotný není tak důležitý, jako sportovní a lidské hodnoty, které zastáváme,“ uvedl Hruban pro deník Sport a web iSport.cz.

„Jakub Müller je jedním z trenérů Kuby Dohnala. Ten vzal velkou výzvu v podobě zápasu s Ivanem Buchingerem a hledal člověka, který mu může maximálně pozvednout jeho schopnosti. A tak začal spolupracovat se zkušeným Kubou Müllerem,“ představil Hruban napadeného muže.

Ke střetu se známým českým bojovníkem mělo dojít po skončení zápasu Dohnal versus Buchinger. „Když jsme po boji odcházeli z haly, Kuba Müller zahlédl Mikuláška. Já o jejich sporu vůbec nevěděl a osobně mi Vašek do té doby nevadil. Tak jsem pokračoval, ale Kuba (Müller) mě zastavil s tím, že z toho může být problém, a řekl, ať jdeme jinudy,“ vyprávěl člen Dohnalova týmu.

„Vašek ho ale uviděl a začal volat: Co čumíš! a šel k nám. Myslel jsem si, že ho podržím, slovně situaci uklidním a my pak v klidu odejdeme. Vašek ale stupňoval intenzitu a pořád agresivně mluvil na Kubu (Müllera). Ten mu jen říkal něco ve smyslu: Prohrál mi tu kamarád, chceme jen v klidu odejít, tak nás nech,“ pokračoval Hruban a poté popsal vyvrcholení situace: „Vaška jsem jen lehce přidržoval, protože jsem věřil, že se uklidní. Pak ale vypálil ránu na Kubu Müllera, který na ni vůbec nebyl připravený, ani neměl zvednuté ruce k obraně. Šla mi přes rameno. Nevím, jestli pěstí nebo fackou, ale Kubu to posadilo. Sekuriťáci pak hned Vaška odvedli bokem.“

Dohnalův tým chce na napadení ukázat, že takové chování se neslučuje se zásadami MMA komunity. „V bojovém sportu je hranice mezi násilím a sportem s jeho hodnotami. Ta nesmí být překročena. Bojové sporty patří do klece. V jiném případě je to šikana nebo napadení. Právně to nikdo řešit nechce, ale sportovně by se taková situace řešit měla,“ navázal Hruban na vyprávění.

„Pokud chceme budovat tento sport, vychovávat dobré reprezentanty a spolupracovat s velkými partnery, sponzory, musíme si dávat pozor na hodnoty, které ukazujeme. Musíme si dávat pozor na to, jak se chováme mimo klec,“ apeloval Dohnalův týmový kolega. „Musíme se představovat hodnotami, které ukazují týmy Jiřího Procházky, Honzy Stacha nebo například Attily Végha. Jmenoval jsem lidi, kteří našemu sportu prospívají.“

Hruban nepředložil žádné požadavky na disciplinární kroky. „Jak se Oktagon postaví k Vaškovi, je plně na nich. Jen upozorňuji na to, že jeho chování už překročilo hranu,“ ukončil vyjádření k incidentu na sobotním turnaji.