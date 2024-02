Paradeiser o Gamechangeru i plánech. Nechci se zaseknout na titulu, říká

Po nejlepší sérii v kariéře ho čeká „Liga mistrů MMA“. Ronald Paradeiser už v sobotu v Ostravě vstoupí do osmifinálového duelu pyramidy Tipsport Gamechanger, aby se střetl s evropským šampionem Attilou Korkmazem. Po zisku titulu „Rony“ cítí terč na zádech a krom prestižní trofeje vyhlíží i tučnou odměnu 300 tisíc euro. „Bez sponzorů už se neobejdu. Měsíčně mě čistě MMA vyjde minimálně na tři tisíce euro (76 tisíc korun). Výhra by mi změnila život,“ vypráví slovenský bijec v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Šampion před největší výzvou kariéry. V Ostravě se Ronald Paradeiser postaví na start Tipsport Gamechangeru a o jeho cestě pyramidou rozhodně sobotní večer. Střetne s Attilou Korkmazem a v případě výhry si vylosuje soupeře do čtvrtfinále. „Vstupuju trochu až do diskomfortní zóny, když musím zápasit s takovými blázny. Všichni ve mně vzbuzují respekt,“ přiznává fenomén slovenského MMA.

V minulém roce jste získal titul a probojoval jste se do světové top stovky. Jak navážete letos?

„Všechno do sebe dobře zapadlo. Stále procházím vývojem. Moje kariéra nemá žádné velké vrcholy a pády, vytrvale stoupám nahoru a to fyzicky i psychicky. Snažím se zlepšit ve všech aspektech, v síle, dynamice i bojovém IQ.“

Výhru opasku Oktagonu tedy nepovažujete za vrchol?

„Titul je součást mé cesty, tak to vnímám. Je to pozlátko a trofej, na kterou budu s hrdostí koukat i ve stáří, ale nechci, abych se na něm zasekl. Chci postupovat dál.“

Co by tedy znamenalo vítězství celé pyramidy Gamechangeru?

„V první řadě je Gamechanger výzva. Oktagon dotáhl chlapy z evropské extratřídy a já dostanu možnost se jim postavit a porážet je. Každý dokáže setnout každého, rozhodnou detaily. Vstupuju trochu až do diskomfortní zóny,