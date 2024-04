Irský hříšník Rock se vrací: Pokutu jsem nezaplatil, chci Buchingera

Rozpoutal jednu z nejvyhrocenějších rivalit v historii Oktagonu. K jejímu vyvrcholení v kleci však nedošlo. Shem Rock napadl a zranil českého soka Jaroslava Pokorného ještě den před turnajem, když ho na vážení podle kopl do žeber. Po zápase nastalo ze strany irského bojovníka ticho a nebylo jasné, zda bude v organizaci pokračovat.

Nyní hříšník oznamuje návrat. O zápas s Pokorným na české půdě pořád stojí. „Publikum na mě bude bučet, bude mě podceňovat, ale já i přesto porazím jejich domácí borce a zároveň ukážu životní výkon. Teď je můj čas,“ věří Ir.

Po incidentu s Jaroslavem Pokorným se dlouho spekulovalo, že v Oktagonu skončíte a přejdete ke konkurenci. Vy jste se na tu dobu odmlčel. Provedl byste mě tedy posledními měsíci?

„Po zrušeném zápase v Manchesteru mi vypršel kontrakt. Změnil jsem stáj a přešel k manažerovi Grahamu Boylenovi. Ten se pak seznámil s vedením Oktagonu a začal vyjednávání o další smlouvě. Většina lidí si myslela, že se upíšu jiné organizaci, což asi bylo tím, že je Graham ředitel britské ligy Cage Warriors. Nikdy jsem však odchod nezvažoval, vyjednávání trvalo déle, protože jsme chtěli dojít k výhodným podmínkám. Jsem rád, že všechno klaplo a oficiálně pokračuji.“

Způsobila roztržka na vážení v Manchasteru mezi vámi a vedením Oktagonu zlou krev?

„Ne. Šéfové samozřejmě nebyli nadšení, že se zápas neuskutečnil a oni tak přišli o hromadu prodaných přenosů. Hodně lidí by si totiž koupilo přenos jen proto, aby viděli, jak zmlátím toho policistu. Tohle je zkrátka bojový byznys. Někdy jdou věci doprava, jindy doleva... Dějová linka se stále mění. Zápas s Pokorným by teď byl mnohem sledovanější. Nejdřív by ho ale on musel přijmout.“

Vedení prohlásilo, že vám dá pokutu. Vy tvrdíte, že jste nic neplatil. Jak to tedy bylo?

„Myslíte si, že jsem něco platil? (směje se) Rozhodně ne.“

Ani váš manažer?