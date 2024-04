Kincl vs. Peňáz o titul v Edenu! Rivalita? Ne, sportovní utkání

Bitva o titul na historickém turnaji. Evropská jednička střední divize Patrik Kincl bude hájit pás Oktagonu v jednom z hlavních taháků galavečera v Edenu. Na boj, který mu může změnit život, se připravuje hvězdný postojář Matěj Peňáz. Klání o trůn se obejde bez trashtalku či přehnaného hecování. Kamarádství, které dříve upevnili společnými tréninky, však na příští měsíce odloží.

Inspektor se chystá na pátý titulový boj v Oktagonu, první v rámci nového kontraktu. Kinclovu čtrnáctiletou kariéru provázely vyhrocené rivality s Karlosem Vémolou a Petrem Ondrušem. Psychické války, jež by zápasu předcházela, se nyní bát nemusí.

Když se v Edenu potkal s Peňázem tváří tvář, nelétaly vzduchem nadávky, nýbrž úsměvy stvrzené přátelským podáním ruky. „MMA je sport jako každý jiný. Tahle atmosféra mi sedí. S Matějem jsme kamarádi, teď to na nějakou dobu přerušíme a po zápase budeme zase v pohodě,“ usmívá se čtyřiatřicetiletý šampion.

„Nevím, jestli je to lepší, protože rivalita vás dokáže nakopnout. Pro mě by byla hraná, protože se s Patrikem znám a jsme zadobře,“ přikyvuje Peňáz. „On je skvělý sportovec, který to má v hlavě srovnané, rozhodně ho respektuji. Čeká nás sportovní utkání, ukáže se, kdo je lepší a kdo to chce víc.“

Životní šance

Kincl čelil v Oktagonu čtyřem elitním zkouškám. Výhry nad Vémolou, Samuelem Krištofičem a dalšími zkušenými bijci ho postavily do čela evropské střední divize. Ve světovém pořadí se dostal na prestižní jedenačtyřicátou příčku. „Bojoval jsem už s bojovníky výše postavenými ve světovém pořadí. Můžu zápasem s Matějem hodně ztratit a relativně málo získat,“ myslí si.

Vyzyvatel na hranici světové sto dvacítky vyhlíží možný průlom. „Souboj s Patrikem vnímám jako velkou šanci. Je nejlépe postaveným bojovníkem v Oktagonu, stojí v prestižní světové top padesátce. Když vyhraju, udělám velký kariérní krok a posunu se hodně daleko,“ uvědomuje si Peňáz. „Vyhrát titul Oktagonu, umístit se vysoko v žebříčku a porazit tak zkušeného šampiona jako je Patrik – to je velká příležitost.“

Výhra by českého střelce poslala mezi světovou elitu. Nejprestižnější MMA liga se už po Peňázovi jednou natahovala a případná výhra nad králem Oktagonu by byla dostatečným argumentem pro druhou šanci. „Pro UFC hrají největší roli věk a styl boje. Já zápasím atraktivně, vždy si jdu pro finiš. Nevyčkávám a nepinkám na body,“ vypráví sedmadvacetiletý bijec. „Mám před sebou ještě spoustu let kariéry, a tak věřím, že jsem pro UFC dobrý prospekt.“

Jasná taktika na KO mašinu

Peňázův rychlý vzestup ve světě MMA navazuje na úspěšnou kickboxerskou kariéru, kterou uzavíral s pozitivní bilancí v nejlepší ringové organizaci světa Glory. Každý soupeř, který mu dosud v kleci čelil, respektoval jeho postojářské schopnosti natolik, že rezignoval na přestřelky a snažil se českého bojovníka dostat na zem.

Právě v tom mu bude nejvíce hrozit elitní zemař Kincl, který v zápasech těží právě ze skvělého wrestlingu a precizní práce na zemi. Na rozdíl od jiných MMA zemařů se však může pyšnit i technickým boxingem a kopy.

„Patrik je komplexní zápasník, ale z jeho style boje čtu, že si víc věří na zemi. Dokáže tam dominovat, většinu ukončení taky nasbíral přes škrcení nebo dobíjení,“ soudí Peňáz. „V postoji o moc neztrácí, už zasadil pár KO. Má velmi dobrý pohyb, Už jsem si ho nastudoval,“ doplňuje. „Přesto počítám s tím, že mě čeká další souboj, kde se mě soupeř bude snažit hodit pod sebe.“

Kincl vyzyvatelův předpoklad nerozporuje. „Určitě je to jeden z možných scénářů,“ přiznává. „Každé kolo ale začíná v postoji a já myslím, že pokud odrovnám blok s očnicí, s nímž jsem se potýkal v posledním duelu, budu se schopen vyrovnaně bít i v postoji,“ podotýká inspektor před jubilejním čtyřicátým zápasem.

Poraněná očnice poznamenala poslední Kinclovu obhajobu. Inspektor příliš uhýbal a výrazně se vyhýbal přestřelkám s polským rváčem. „Patrik nepatří mezi bijce, kteří se cítí dobře, v tlaku a přestřelkách, což ukázal jeho zápas s (Piotrem) Wawrzyniakem,“ myslí si Peňáz. Sám se však do tlaku nesmí pustit bez zábran.

Zkušený šampion bude jakoukoli nepřesnost trestat strhem na zem. V přípravě mu pomůžou kolegové z ringu. „Budu se snažit najít sparing partnery s podobným stylem, pracovat na jeho silných stránkách a studovat předešlé zápasy. Zaměřím se na dráhu Matějových úderů a budu po parťácích chtít, ať ji simulují,“ poodkrývá Kincl, co ho bude v budoucích týdnech čekat.

Po návštěvě elitních týmů v Thajsku čeká Peňáze další příprava v novém domově ve Švédsku. Stal se součástí jednoho z nejlepších evropských týmů All Stars, kam jezdili na zkušenou Jiří Procházka, Attila Végh a další světoví šampioni. „Určitě se nesoustředím jen na obranu. Stále se zlepšuju i v postojových schopnostech. Když už se blížím k zápasu, pracuju na wrestlingu, abych dobře bránil strhy u klece, správně vstával a přebíral výměny,“ vypráví Peňáz.

„Tento styl jsem si vybral a budu ho nadále praktikovat v MMA. Přišel jsem z ringových disciplín a za tři a půl roku, co zápasím v kleci, je nemožné si plně osvojit, to co se jiní učí přes deset patnáct let,“ vysvětluje sedmadvacetiletý bijec.