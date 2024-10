Chovají se jako děti! Fleury kritizuje Oktagon, Vémola čeká na Kincla

Sestřelil bývalého šampiona a vybojoval si titulovou šanci v polotěžké divizi, avšak od promotérů zatím nedostal žádnou reakci. Will Fleury po vítězství na Oktagonu 62 vyzval Karlose Vémolu, když se nabídl jako náhradník za zraněného Samuela „Piráta“ Krištofiče na příští turnaj v Bratislavě. Nyní požaduje od vedení jasné rozhodnutí, aby mohl zvolit mezi pokračováním v tréninku a zaslouženou dovolenou. „Dřív nebo později mi budete muset odpovědět. Chovají se jako děti, které místo řešení problémů raději strčí hlavu do písku,“ říká Ir o jednání s vedením organizace.

Ani senzační knockout na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu nestačil k tomu, aby si irský bojovník Will Fleury vysloužil titulový zápas s Karlosem Vémolou. Český šampion a vedení Oktagonu totiž zvažují možnost trilogie Vémola vs. Patrik Kincl. Fleury teď vyzývá promotéry, aby přerušili rádiové ticho, které nastalo ihned po sobotním turnaji.

Mluvíme spolu pár dní od skvělé výhry KO nad Pavolem Langerem a současně i od vaší výzvy Karlosu Vémolovi. Kontaktovali vás nebo vašeho manažera už promotéři Oktagonu ohledně této potenciální bitvy?

„Ne. Manažer se několikrát snažil spojit s Ondřejem (Novotným) a zatím bez odezvy, což je zvláštní, protože mají jinak docela dobrý vztah. Už bych taky rád znal odpověď. Zápas by se odehrál za tři a půl týdne, takže chci vědět, zda zůstat v tréninku. Pokud na boj nedojde, můžu na pár dní odjet na prázdniny, užít si trochu slunce. V příštích dnech chci odpověď.“

Zůstal jste tedy více disciplinovaný, co se týče jídla, abyste moc nenabral?

„Ano. Mám režim, jako by se zápas konal. Ne však úplně. V sobotu po výhře jsem si dal pár piv a v neděli jsem si dopřál nějaké to nezdravé jídlo. Od návratu domů jím střídmě. Nejedná se o žádnou přísnou dietu, ale kalorie držím na uzdě. Odpočíval bych výrazně víc, kdybych věděl, že na zápas nedojde, tak se mnou mluvte na rovinu a řekněte, jestli ano, nebo ne. Já to vnímám jako perfektní příležitost. Pirát odstoupil, Karlos je volný, já také. Jsem čerstvý a připravený. Lepší souboj neposkládáte. Jsem první vyzyvatel v žebříčku, jsem jediný volný k boji, tak co je za problém?“

Řekl jste na tiskové konferenci, že neočekáváte, že Vémola zápas přijme. Proč?