Novotný: Fleury je nervózní. Proč přijal Vémola takový risk a co jeho konec?

První zkoušku bojovníci zvládli na jedničku. Všichni aktéři nedělního turnaje Oktagon 65 splnili váhový limit a střetli se tváří v tvář svým soupeřům. Nejožehavější setkání proběhlo mezi Igorem Severimem, nechvalně známým pro kousání v UFC, a Jonasem Magardem. Členové security dohlíželi i na Willa Fleuryho s Karlosem Vémolou. „Karlos si zkušeně pohlídal váhu. Will na mě působil nervózně, tlak v takovéto míře zažívá vůbec poprvé,“ líčí dojmy z místa Ondřej Novotný, promotér ligy. V rozhvoru pro iSport.cz také promluvil o neúčasti Patrika Kincla a Machmuda Muradova v Tipsport Gamechangeru a nedostatku hal pro akce na příští rok.

Z řady intenzivních staredownů se vyjímal ten mezi Igorem Severinem a Jonasem Magardem. Byl jste připravený, že Dán okamžitě začal s trashtalkem zmiňujíc kauzu pokousání, za které byl Severino vyhozen z UFC?

„Vůbec ne. Magard je mistr trashtalku. Očekávám, že se to na večerní tiskovce, kde už budou po shazování váhy doplnění, mezi nimi rozjede ještě víc. Magard rád a opakovaně používá tuhle mentální hru a říká vlastně fakta. Severino se s tím bude muset naučit žít, protože to pokousání proti němu budou soupeři používat do konce kariéry.“

Jak vzniklo Severinovo angažmá v Oktagonu?

„Kamarádím se s jeho manažerem. Dva nebo tři dny po tom incidentu v UFC mi napsal: Stalo se tohle, asi jsi o tom slyšel…Domluvíme se nějak? A tak se stalo. Seběhlo se to tedy velmi rychle po jeho propuštění z UFC.“

Hustá atmosféra provázela i setkání Karlose Vémoly s Willem Fleurym…

„Oba nastoupili ve velmi dobré formě. Karlos si zkušeně pohlídal váhu. Will na mě působil nervózně, tlak v takovéto míře zažívá vůbec poprvé, což jde vyčíst s některých jeho reakcí a takové roztěkanosti. Ať si říká, co chce, ale do tak