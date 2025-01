S Fleurym kdykoliv a kdekoliv, říká Muradov. Ve hře i Kincl, co zranění?

Do pražské O2 areny vstupoval pouze jako divák a odcházel jako rival nově korunovaného šampiona. Machmud Muradov do klece zamířil za kamarádem Karlosem Vémolou, stihl se však střetnout i s jeho přemožitelem Willem Fleurym. Netrvalo dlouho a elitní bijci ze světové top 50 si domluvili jeden z největších možných hitů letošního roku.

Rodil se ve vás nápad vyzvat Fleuryho už během zápasu s Vémolou?

„Já ho nevyzval. Do klece jsem šel za Karlosem, chtěl jsem jednoduše podpořit sparingpartnera a kamaráda. Nikdy jsem nikoho nevyzýval, nepotřebuji se zviditelňovat a nikdy s tím nezačnu, to ode mě nečekejte. Když mě Will viděl, ukázal na mě, že jsem prý další na řadě. Hned jsem odpověděl: Není problém, kdykoliv a kdekoliv! To samé jsem řekl i Ondrovi Novotnému (promotérovi Oktagonu). Musí ale shodit na osmdesát čtyři kilo (limit střední váhy). Will přišel s tím zápasem, takže nechápu, proč bych měl jít váhově nahoru za ním. Já patřím do střední divize, nehodlám přejít do polotěžké ani se pouštět do nějaké domluvené váhy.“

Sledovat, jak váš kamarád prohrává, muselo být těžké, že?

„Vždy říkám, že klidnější jsem, když stojím v kleci já. Vidět Karlose prohrávat a dostávat tolik ran… Bylo to náročné. Bohužel, i to ke sportu patří. Nemůžete pořád jen vítězit.“

Překvapil vás něčím Fleuryho výkon?

„Vůbec ne. Ani silou, ani rychlostí… Věděl jsem, že bude chtít přenášet boj na zem. Karlosovi jsem během přípravy pořád říkal, ať se