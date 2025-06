Paradeiser: Souboj s kamarádem? Jen za obrovský balík. Z prohry s Keitou se nemůžu po*rat

V největším zápase kariéry padl po KO, v Edenu chce ale nastartovat novou sérii, tentokrát ve vyšší váze. Někdejší šampion Oktagonu Ronald Paradeiser se v sobotu utká s vítězem prvního Tipsport Gamechangeru Bojanem Veličkovičem. Vítězství by jej přiblížilo k titulové šanci. Zda by ji využil a postavil se proti kamarádovi Ionu Surduovi, by záviselo na výplatě. „Řekneme si o obrovský balík peněz, a jestli nám ho nedají, tak proti sobě zkrátka nepůjdeme,“ popisuje elitní Slovák v rozhovoru pro iSport.

Poslední zápas s Losenem Keitou pro vás mohl být naprosto zlomový. Ve finále milionové pyramidy Tipsport Gamechanger jste ale prohrál. Jak těžké období to pak bylo?

„Byla to samozřejmě těžká prohra…Každý se mě na to ptá a těžko se to popisuje. Na jedné straně vás taková porážka bolí. Mohl jsem mít 300 tisíc euro, titul Oktagonu, to jsou velké věci. Navíc hrála roli i rivalita s Keitou, napětí bylo obrovské. První kolo jsem si pohlídal, ustál jsem jeho dynamické útoky. Ve druhém kole jsem začal zvyšovat otáčky, několikrát jsem ho pořádně nachytal a cítil jsem, že začínám přebírat otěže zápasu. Pak ale přišlo to koleno a bylo po všem. Dal jsem do toho maximum nejen v kleci ale i v přípravě. Holt to nevyšlo, nedá se nic dělat, musím se s tím smířit. Teď jsem si před sebe dal velkou výzvu a mířím na ni. Nemůžu se z prohry s Keitou posrat a rok být smutný.“

V lehké váze jste předtím kraloval, pomýšlíte teď při přestupu hned na šampionský post, třebaže jej drží váš kamarád Ion Surdu?

„Na titul nemyslím. Myslím na Bojana. Chcete do mé hlavy, tak já vás tam pustím. (usmívá se) Běží mi tam jen vizualizace. Vidím kombinace Bojana, kterým uhýbám, vidím to, jak ho trefuju a porážím. Na to se teď soustředím. Nechci soupeře přehlížet. S Ionem jsme o tom ale mluvili a řekli si, že si za náš zápas promotérům řekneme o obrovský balík peněz, a jestli nám ho nedají, tak proti sobě zkrátka nepůjdeme.“ (usmívá se)