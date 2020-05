UFC 249: Jak návrat MMA hodnotí Machmud Muradov či Jiří Procházka? | iSport.cz

UFC ohlásila velký návrat! Jak první turnaj po pauze viděli české osobnosti MMA? • FOTO: Koláž iSport.cz Z nuly na sto během mžiku. UFC se vrátilo po nucené přestávce kvůli pandemii, a hned odstartovalo v neuvěřitelném tempu. To potvrzují i osobnosti českého MMA, které si zápasy turnaje s číslem 249 skvěle užily. „Gaethje tvrdými kombinacemi Fergusona naprosto rozstřílel,“ říká například o hlavním duelu trenér André Reinders. Nad demoliční silou těžkotonážníka Francise Ngannua zase žasne Machmud Muradov: „To je zabiják, ďábel, zvíře!“ Comeback nejslavnější ligy zkrátka sklízí úspěch. Někteří kritici označují turnaj UFC 249 za „hrátky s koronavirem.“ Většina sportovních fanoušků ale jásá, že se galavečer uskutečnil a stal se tak první vlaštovkou návratu velikých sportovních akcí, byť zatím bez přítomnosti publika. Návrat kolosu mezi organizacemi vítají i české persony MMA. Několika z nich jsme položili tři otázky: 1) Jak hodnotíte galavečer UFC 249?

2) Který zápas se vám nejvíc líbil?

3) Co vás na akci nejvíc překvapilo? V hlavním zápase UFC 249 Justin Gaethje porazil Tony Fergusona díky technickému KO v posledním pátém kole.







23 zobrazit galerii

Machmud Muradov zápasník v UFC uzbeckého původu 1) „Bylo to top!“ 2) „Cejudo předvedl skvělý výkon.“ 3) „Gaethje překvapil všechny. Teď budou mnozí říkat, jak už je Ferguson slabý a tak. Ale je to hlavně skvělá zásluha Gaethjeho, dobře se připravil, měl správný game plan. Vše hezky zvládl. Super! Neuvěřitelný byl rozhodně i Francis Ngannou. To je zabiják, ďábel, zvíře!“ Machmud Muradov, zápasník UFC uzbeckého původu • Foto Sport/Michal Beránek

Jiří Procházka český zápasník v UFC 1) „Turnaj se povedl. Nejvíc se mi na tom líbilo, že tam nebyli lidi. Atmosféra z bojovníků a jejich týmů byla krásně cítit, neovlivněná okolím.“ 2) „Nejvíc se mi líbil zápas Ngannoua, který předvedl nádherný výkon. Dokázal, že nešel bojovat, ale zvítězit. Jasně a přímo.“ 3) „Trochu mě překvapil duel Tony Ferguson vs. Justin Gaethje. Ale překvapil a nepřekvapil zároveň. Gaethje to vzal krásně zodpovědně a splnil, co si zadal. Potlesk, veškerá úcta.“ Jiří Procházka, český zápasník v UFC • Foto Michal Beránek (deník Sport)

Ondřej Novotný moderátor, komentátor a promotér bojových sportů 1) „Byl to skvělý turnaj. Hodně dlouhý, ale skvělé zápasy. Jen rozhodčí byli trochu mimo formu. Jak v oktagonu, tak mimo něj. Myslím, že třeba Dominick Cruz může hodně litovat. Netvrdím, že by vyhrál, ale rozhodně nechcete, aby vám to někdo takhle zastavil.“ 2) „Nejvíc mě asi překvapil perfektní výkon Justina Gaethjeho. Nejchytřejší výkon večera a zároveň vlastně určitým způsobem nejdominantnější, byť toho chytil taky dost. Ale takhle zválcovat Tonyho Fergusona, to je naprosto neuvěřitelné. A v rámci techniky a taktiky to byla skutečně téměř dokonalá bouře.“ 3) „Překvapili mě trochu rozhodčí, na které si myslím taky hodně dopadá, že tam nejsou diváci. Některé ty výsledky jsou strašně zajímavé. Z hlediska toho, jak oni vidí a hlavně slyší údery v úplném tichu. Divácky se některé výsledky zdály otočený. Vidět rozdíl šesti bodů v hodnocení jednotlivých rozhodčích, to by být nemělo. To už není o úhlu pohledu, ale o tom, že se díváme na úplně jiný zápas.“ Ondřej Novotný, moderátor, komentátor a promotér bojových sportů • Foto Pavel Mazáč (Sport)

David Dvořák český bojovník v UFC 1) „Zápasy hodnotím dobře. Bez diváků je těžší se nahecovat a bylo to dost vidět, ale i tak super!“ 2) „Mně se nejvíc líbil Calvin Kattar, předvedl skvělou práci. Ten jeho loket z pekla byl neuvěřitelný.“ 3) „Nejvíc mě překvapil Ngannou. Čekal jsem opatrnější boj a ne takovou popravu za pár vteřin.“ David Dvořák, český bojovník v UFC • Foto Profimedia.cz

André Reinders trenér a bývalý zápasník MMA 1) „Jsem moc rád, že se konečně roztočil kolotoč turnajů UFC. A jsem i rád proto, že MMA tím ukázalo, jak silným je sportem. Je to celosvětově jediný sport, který na takové úrovni začal fungovat i v době pandemie. A co se týká samotného turnaje, ta karta byla fantastická. Myslím, že splnila očekávání nad míru. Zápasy od začátku stály za to.“ 2) „Souboj Pettis vs. Cerrone, to byla krásná podívaná. Francis Ngannou naprosto nedal šanci do té doby neporaženému Rozenstruikovi. Zajímavá byla i titulová bitva Henry Cejuda s Dominickem Cruzem. Cruz se po tříleté pauze vrátil zpátky, aby otestoval Cejuda, a ten ho přesvědčivě porazil. Byť bylo to ukončení až příliš rychlé.“ 3) „To, co nastalo v hlavní bitvě mezi Tonym Fergusonem a Dustinem Gaethjem, bylo něco naprosto neuvěřitelného. Sám jsem favorizoval Fergusona, ale říkal jsem, že Gaethje je nebezpečný bojovník, který může překvapit. A to se taky stalo. Zápas naprosto zvládl, tvrdými kombinacemi Fergusona naprosto rozstřílel.“ André Reinders, trenér a bývalý zápasník MMA • Foto OKTAGON MMA

Daniel Barták trenér a bývalý zápasník MMA 1) „UFC 249 se myslím povedlo. Škoda, že nemohl nastoupit Jacare Souza, který měl pozitivní test na COVID-19. Jeho zápas by úroveň turnaje zase o kousek zvednul. Neúčast diváků byla znát. Markantní to bylo hlavně ve chvíli, kdy Justin Gaethje začal po vyhraném zápasu křepčit. Bylo vidět, že by se o svoji radost rád podělil s diváky, ale bohužel nemohl.“ 2) „Těch zápasů, které se mi líbily, bylo víc. Werdum vs. Olejnik, Pettis vs. Cerrone. Ale asi největší dojem na mě udělal výkon Justina Gaethjeho, který úplně zdemoloval Tonyho Fergusona. Tony se vůbec nedostal do zápasu a nepředvedl to, co jsme od něho zvyklí.“ 3) „Škoda, podle mě, předčasně ukončeného zápasu Cejudo vs. Cruz. Ten duel měl potenciál.“ Daniel Barták, trenér a bývalý zápasník MMA • Foto Lenka Bartáková/Czechfighters