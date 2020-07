UFC 251 | Procházka vs. Oezdemir: Koncert! Největší úspěch v historii, hodnotí české hvězdy | iSport.cz

Jak hvězdy české MMA scény viděly debut Jiřího Procházky v UFC? • FOTO: koláž iSport.cz Excelentní výkon, naprostá pecka, je to frajer… Jeden superlativ přebíjí další. Persony českého MMA jsou zkrátka z výkonu, který předvedl Jiří Procházka během své premiéry v nejslavnější lize, unešeny. „Velká gratulace, lepší vstup do UFC si nemohl přát,“ říká například Petr Kníže, zápasník a trenér, který původně tipoval prohru českého gladiátora. Nadšení jsou i další bojovníci jako Karlos Vémola, Machmud Muradov nebo například David Dvořák.

Karlos Vémola, zápasník, první Čech v UFC „Naprostá pecka! Samozřejmě pár chybiček v prvním kole, jak trenér Martin Karaivanov říkal, což možná pramenilo z nervozity, ale za mě byl celý zápas lepší a rychlejší. Oezdemir se sice trefoval přesněji, ale Jirka byl úplně všude. Pár ran sežral, přesto vyhrál na pána s přehledem. Za mě zápas večera, takže si bonus určitě zasloužil. Jirka přepsal dějiny českého MMA, teď o něm bude vědět celý svět. Když porazí příštího soupeře, má krásně našlápnuto na titul.“

Machmud Muradov, UFC zápasník „Nečekal jsem to, přál jsem Jirkovi výhru a jsem za to šťastný. Opravdu jsem čuměl. Myslel jsem, že prohraje na body. Je to frajer, přeju mu to! Nemám víc slov. Top! Ukázal, že není jen šampionem Rizinu, ale že ještě dokáže hodně. Je to velký krok pro české MMA.“

David Dvořák, UFC zápasník „Byl to úlet, zápas jak na houpačce. Jirka toho hodně nakoupil, ale jak kdyby mu to nevadilo a naopak byl ještě víc namotivovaný, no, spíš přemotivovaný. Měl jsem z něj málem infarkt! Nicméně v druhém kole to parádně trefil nohou, a pak ho dorazil. Největší zápas české historie, a to je teprve začátek.“

Petr Kníže, zápasník a trenér UFC „Excelentní výkon v podobě Jirkova „šílenství“. Myslím, že překvapil spousty diváků. Přestože mu fandili, takovou parádu asi čekal málokdo. První kolo šlo určitě za Oezdemirem a Jirka ukázal, že má opravdu tvrdou bradu. Osobně mě překvapila taktika Oezdemira. Čekal jsem, že se bude snažit s více wrestlit. Nejen v druhém kole překvapil Jirka pohybem a uvolněností. Perfektní čistý kop na hlavu po předchozím kopu na nohu, tato jednoduchá hra v podstatě rozhodla zápas. Velká gratulace, lepší vstup do UFC si nemohl přát.“

Michal Martínek, šampion těžké váhy Oktagon MMA „Jirka se představil nejlíp, jak mohl. Došlo na jeho slova, že ukáže něco, co se jen tak nevidí, a to velice tvrdý striking s odlišným stylem boje. Když ho hodnotí pozitivně hvězdy UFC, tak si myslím, že není potřeba moc co dodávat. Já předpovídal konec do druhého kola. To první se ustálo a v tom druhem to byl koncert!“