Kontroverze v UFC. Chabib nesplnil váhový limit?! Hloupost, říká Vémola

Justin Gaethje jde do boje • Profimedia.cz

Justin Gaethje jde do boje • Profimedia.cz

Justin Gaethje jde do boje • Profimedia.cz

Věčný problém zápasníků MMA. Shodit na požadovaný váhový limit. Tělo je zdevastované, vyčerpané, a někdy se to nepovede třeba jen o pár deka. V titulových soubojích však neexistuje tolerance, pokud vyzyvatel nesplní limit, nedostane pás, i kdyby zvítězil. Na včerejším vážení měl očividný problém šampion Chabib Nurmagomedov.

Hned, co přišel, řekl si o ručník, aby jej komisaři zahalili. Vážil se nahý, ani nezkoušel splnit limit v trenýrkách jako jeho soupeř. Když navážil na chlup přesně, ulevilo se mu. Hlavu schoval do dlaní. Opravdu se mu ale podařilo dostat tělesnou hmotnost na požadovanou hodnotu?

„Sledujte váhu u Gaethjeho. Narazí nahoře, padá dolů, komisař se zastaví, a poté uzná pokus. Dívejte, jak dlouho mu to trvá. Teď sledujte Chabiba, tyč jde pořád nahoru, je prostě moc těžký!“ všímá si zápasník a expert na shazování váhy Mike Dolce záběrů z oficiálního vážení. „Tohle není správné! Je to špatně! Nazývejme to lidskou chybou, ale Chabib Nurmagomedov v tomhle okamžiku nejspíš neměl požadovanou váhu,“ prohlašuje Dolce.

Nutno říci, že na videu je opravdu značný rozdíl v tom, jak se váha a komisař chovají, když na pódiu stojí Nurmagomedov a Gaethje. „Jsem Chabibův fanoušek. Možná by limit udělal i tak a Gaethjemu je to podle mě úplně jedno. Ale i tak je to prostě špatně!“ dodává americký expert.

Český Terminátor, který sám několik podobných vážení zažil, ale nesouhlasí. „Nevěřím tomu, že by si UFC tohle dovolilo. Ani mi nepřijde, že by Chabiba měli extra v lásce, kdyby to byl Conor, tak bych se nad tím zamyslel,“ uvažuje Karlos Vémola.

„Toho by podle mě nechali doshazovat do morku kostí. Ale je to jen můj osobní názor. Je jedno, jestli jsem byl v UFC nebo ne, pravdu neznám. Moje intuice ale tvrdí, že tu váhu udělal, a tohle jsou jen konspirační videa vrtalů a šťouralů,“ uzavírá bojovník z Olomouce. Na výsledku vážení se už ale samozřejmě nic měnit nebude. Oba aktéři limit oficiálně splnili a dnes večer se rozhodne, jestli pozná lehká váha nového krále.

Kdybych prohrál, tak bych ukončil kariéru, přiznává Vémola po duelu s Norem