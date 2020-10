Šampion Nurmagomedov! Chabib uškrtil Gaethjeho, Whittaker na body

Souboj Chabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje na UFC 254 Abú Zabí • Nova Sport 2

Neporažený šampion! Chabib Nurmagomedov v titulovém zápase UFC 254 přejel Američana Justina Gaethjeho, když ho ve druhém kole zamkl nohama a nasadil mu arm triangle. Dagestánský bojovník poslal 29. triumf v kariéře do nebe nedávno zesnulému otci, který ho k zápasení přivedl a celou dobu byl jeho trenérem. Pak přímo v oktagonu oznámil konec kariéry!

Gaethje sice v prvním kole trefil pár tvrdých levých háků a kopů na nohu, na válečníka z Východu ale nestačil. Hned, co se Američan ocitl na zádech, přelezl soupeř do výhodné pozice a uškrtil ho.

Pak padl na zem a v slzách věnoval vítězství zesnulému otci. „Vím, že Conor (McGregor) a Dustin (Poirier) zápasí v lednu, ale nezajímá mě to. Oba jsem je v minulosti uškrtil,“ dodal ještě Nurmagomedov.

Whittaker: Perfektní zápas

Neuvěřitelný předzápas předvedli Robert Whittaker s Jaredem Cannonierem. Začali sice pomaleji, tempo však postupně gradovalo, zejména ve třetím kole se bylo na co dívat. Bodoví rozhodčí nakonec přiřkli vítězství poměrem 29-28, 29-28 a 29-28 Robertu Whittakerovi. „Je skvělé, že v tady těch šílených podmínkách můžeme pracovat,“ poděkoval vítěz organizaci, že i v době koronavirové pandemie pořádá galavečery.

Oba aktéři si byli vědomi síly soupeře, a tak se ze startu nepouštěli do zběsilých ataků. Cannonier okopával soupeři nohu, ten zase trefoval zejména rychlý direkt přední rukou a dobře vstupoval s úderem do Američanových kombinací. Často ukončoval série úderů zadním kopem na hlavu, ty ale dopadaly do krytu.

Druhé kolo se neslo v podobném duchu. Cannonierova taktika byla jasné, sebrat soupeři pohyb. Jenže ačkoliv trefoval razantně, nedařilo se mu to. V boxerských výměnách jasně dominoval Whittaker, a občas už bylo vidět, že soupeřem otřásl, když dopadla kombinace direktů.

Třetí pětiminutovka začala zhurta. Australan trefil skvělý kop na hlavu a roztančil jím protivníkovy nohy. K ukončení chyběly vteřiny. Cannonier se sice otřepal, ale soupeře už měl na sobě, navíc vydatně krvácel. Dvě minuty před koncem se mu však podařilo vstát a pokračoval boj v postoji. Už ale neměl energii na to, aby zápas zvrátil. Třicet vteřin na konci sice silně trefil, už ale ne tolik, aby Whittakera knockoutoval. Perfektní souboj tak skončil na body. „Byl to perfektní zápas, měl jsem dobrý plán a vyšlo to skvěle. Myslím, že jsem kontroloval celý zápas,“ zhodnotil Whittaker.

Zápasem večera byl ohlášen duel: Nathaniel Wood vs. Casey Kenney. Výkon večera předvedli Magomed Ankalajev a samozřejmě šampion na odchodu Chabib Nurmagomedov.

Hlavní karta turnaje UFC 254

Lehká váha do 70 kilogramů (Titulový zápas)

Chabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje (ONLINE>>>)

Je dobojováno. Tak tohle bylo rychlé a pro Gaethjeho kruté. Nurmagomedov ve druhém kole zamkl soupeře, nasadil arm triangle a zápas ukončil! Gaethje odklepal, nicméně sudímu to uniklo a tak Justin na chvíli usnul.

Střední váha do 84 kilogramů

Robert Whittaker vs. Jared Cannonier (ONLINE>>>)

Velké drama, které museli rozseknout až bodoví sudí. Všichni se shodli na výsledku 29:28 pro Roberta Whittakera! Zřejmě je tak novým vyzyvatelem pro Israela Adesanyu.

Těžká váha do 120 kilogramů

Aleksandr Volkov vs. Walt Harris (ONLINE>>>)

Harris už v prvním kole lapal po dechu, ve druhém pak už nerozdýchal tvrdý kop pod žebra! Aleksandr Volkov ho pak u pletiva dorazil několika údery a zápas ukončil.

Střední váha do 84 kilogramů

Jacob Malkoun vs. Phillip Hawes (ONLINE>>>)

Tohle bylo bleskově rychlé. Favorit Phillip Hawes natlačil protivníka k pletivu, ihned trefil a soupeřem otřásl. Pokračoval v tlaku, zasypal Malkouna dalšími údery a sudí Jason Herzog zápas po osmnácti sekundách ukončil!

Muší váha do 56 kilogramů

Lauren Murphyová vs. Liliya Šakirová (ONLINE>>>)

Šakirová sice začala nebojácně, ale Lauren Murphyová přebírala aktivitu a ve druhém kole se obtočila kolem soupeřky, okamžitě nasadila škrcení a i když se Šakirovová snažila, tak to Američanka utáhla a donutila soupeřku odklepat. Vítězství na rear-naked choke!

Polotěžká váha do 93 kilogramů

Ion Cutelaba vs. Magomed Ankalajev (ONLINE>>>)

První zápas večer se rozbíhal pomalu, ale pak vzal rychlý konec! Magomed Ankalajev složil nekompromisní levačkou naběhnutého soka a pak ho pro jistotu ubil na zemi... Rozhodčí si dal velký pozor, aby se nedopustil brzkého ukončení, ale poté už musel tohle bití ukončit.