Vémolovy trable s hubnutím. Málem jsem se zabil dortem od Lely, prozradil

Byl to speciální díl Karlos show, kam si Vémola tentokrát nepozval sportovce, ale moderátora a herce Jana Krause a svou partnerku Lelu Ceterovou . Přesto na sportovní téma došlo. Slavný bavič se totiž snažil dělat mediátoru pro pár, který si prošel nedávno krizí, a tak se ptal, v čem může být příčina neshod. A najednou se mluvilo o dortech.

„To je veliký problém. Lela mi chce udělat radost a udělá dort. Ale ona mě tím na*ere. Já nemůžu žrát, že jo…“ rozpovídal se Vémola.

„Vy jste úplně změnil výrazivo,“ zareagoval pohotově Kraus.

„Protože je to pár dnů zpátky, co ho udělala. Já ho nesmím jíst, ale když tam je, tak ho sežeru. A pak si nadávám a jí nadávám. Je hned hádka, protože Lela si myslí, že udělala něco dobrýho…“ prozradil bijec. „Já proto mám prostě slabost, a když vidím dort, tak je to výzva. Je jedno, jak je veliký, třeba třípatrový, ale já prostě sežeru. Ona toho byla svědkem, já jsem se málem tím dortem zabil.“

Populární moderátor jej chápavě poslouchal. „Vás devastuje to, že to není dobře v rámci vašeho sportu,“ vysvětlil Kraus.

„No to není dobře, že jo?“ hledal pochopení Vémola.

„Katastrofa!“ přitakal herec.

Vémola vysvětlil, že proto nesmí mít doma pamlsky ani jeho děti, protože by jim je ve chvíli hladovění snědl, což si nemůže před zápasem dovolit.

„A nechci být hnusný, Lela vždy přijde, řekne ‚Lásko, já jsem ti udělala dort.‘ A já jí za to vynadám. Hrozně. A pak ho stejně sežeru,“ přiznal s povzdechem.

„Na co ta snaha, chápete to?“ postěžovala si Lela

„Karlosi, to je vaše hrubá chyba. Buď to nežerte, nebo nenadávejte,“ poznamenal Kraus a rozesmál publikum. „Jedna z možností je, že budete žrát dorty a přestanete zápasit, no.“

Na to Vémola pohotově odvětil: „To zase záleží, jak dlouho tu show budete dělat vy, kdy to po vás budu moct převzít třeba, že jo.“