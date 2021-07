Experti před bitvou UFC 264: Poirier má klíč, McGregor riskuje, ale...

Jiří Procházka, zápasník UFC

Kdo podle vás vyhraje třetí střet Dustin Poirier vs. Conor McGregor a proč?

„Pro mě to není ani tolik o tom, kdo vyhraje, ale spíše, co bych rád. A doufám a věřím, že tam Conor nastoupí a předvede absolutní dominanci. Tak, jako to ukazoval poměrně celou svojí kariéru. A doufám, že předvede nádherný boj. Stejně tak Dustin. Nejde tolik o to, kdo zvítězí, ale aby ten souboj byl krásný. Hlavně bych ale od Conora opravdu rád viděl absolutní dominanci. Něco nového a krásného, co může předvést.“

Co by další prohra znamenala pro McGregora?

„Určitě velké ponaučení. Ale už jenom to, že nastupuje znovu do zápasu, i po takové úspěšné kariéře, z něj činí pravého bojovníka. Protože pravý bojovník neopouští to, co dělá. I když má jakékoliv skóre, dělá to, co miluje. Za všech okolností. A nachází ty nejlepší cesty, zlepšuje se a zdokonaluje. Tak doufám, že uvidíme to zdokonalení.“