McGregor je po operaci, výhru soupeře neuznává. Kouč odhalil vznik zranění

McGregor ve vtřetím zápase s Poirierem utrpěl zlomeninu holenní kosti. Operaci úspěšně podstoupil v neděli. „Všechno šlo podle plánu. Cítil se fantasticky. Čeká mě šest týdnů o berlích a pak začneme vše zase budovat,“ vyjádřil se Ir na sociálních sítích.

McGregorův trenér John Kavanagh na sociálních sítích odhalil, kdy ke zranění došlo. „Můžete to vidět na několika klipech na Instagramu. Zkusil kop na nohu, pak udělal úkrok a teep kick. To je kop, při kterém by noha měla být v pohybu horizontálně. Conor to provedl v takovém karatistickém stylu. Byl to hodně agresivní kop, při kterém podle mě došlo k nárazu nohy do lokte,“ vysvětlil. Původně to vypadalo, že se McGregor poranil poté, co mu Poirier vykryl jiný kop.

Nešťastný kop přirovnal k nechvalně proslulému zranění Andersona Silvy, kterému se při kopu noha „obtočila“ kolem soupeře. Podle Kavanagha měl Conor s nohou problémy už v přípravě.

McGregor, kterého z oktagonu museli odnést na nosítkách, zůstává vůči soupeři agresivní a porážku neuznává. „Dustine, můžeš dál slavit svou nelegitimní výhru, ale nic jsi nedokázal. Ve druhém kole bych to všem ukázal,“ vzkázal Poirierovi.

Toho zřejmě čeká příště titulový zápas s šampionem lehké váhy Charlesem Oliveirou. Ačkoli se hojně spekulovalo, že McGregor už se do UFC nevrátí a bude se zaměřovat na štědře odměňované boxerské exhibice, podle zpráv z jeho týmu to vypadá, že bude chtít po rekonvalescenci znovu nastoupit do oktagonu a ideálně vyzvat Poiriera ke čtvrtému boji.