Procházka je vděčný za své štěstí. Chce ho vracet díky nadaci i dětem

Když je potřeba pomoci, neváhá. Nedávno se Jiří Procházka podílel na uskutečnění charitativního koncertu na pomoc pro Ukrajinu, a když část Moravy zasáhlo silné tornádo, sám pomáhal s opravou střech. Český samuraj proto nedávno se svým týmem založil nadaci BJP Foundation, která se bude věnovat pomoci lidem profesionálně.

„Protože se mi poštěstilo makat pro to, co opravdu miluju, chci to i nějak okolí vracet. Za tímto účelem vznikla BJP Foundation. A jsem strašně rád, že to nenapadlo jenom mě, ale i lidi z mého týmu,“ vysvětlil Procházka. „Spousta neziskových organizací se v minulosti bála spojení s bojovými sporty, konkrétně s MMA. Převládala totiž představa, že je to sport pro neandrtálce, tupá rvačka. O to víc mě těší, že vznikla BJP Foundation, mám z toho ohromnou radost. Děkuji.“

Výkonnou ředitelkou nadace se stala Alice Tobiášová, která má s charitativními projekty bohaté zkušenosti. „BJP nadace bude mít do budoucna otisk toho, jaký Jiří Procházka je. To znamená otisk férovosti, čestnosti, samozřejmě transparentnosti a konkrétní pomoci,“ uvedla Tobiášová s tím, že hlavním tématem bude pomoc těžce nemocným dětem.

Český samuraj ale hodlá v následujících letech přispívat i ve své disciplíně.

„Jelikož myslíme i na zdravé děti a MMA v České republice, rozhodli jsme se nastartovat osmiletý projekt, který nazýváme BJP Institut. Bude fungovat pod nadací,“ prozradil Matěj Kretík, předseda správní rady. „Cílem projektu je během osmi let vybudovat propracovaný systém pro výchovu a trénink mládeže a později talentů, kteří z toho vzniknou. Aby se měl Jiří jednou na sklonku kariéry kudy vydat dál a mohl předávat zkušenosti ze své cesty bojovníka, samuraje.“

Devětadvacetiletý bijec tak přináší na českou scénu projekt, jaký tu ještě nebyl.

„Osobně budu dál hlavní pozornost věnovat zápasení, ale mimo to bych se chtěl nějak realizovat i v našem krásném státě,“ dodal Procházka, kterého 11. června čeká v UFC souboj s šampionem polotěžké váhy Brazilcem Gloverem Teixeirou.