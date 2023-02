Trenér Karaivanov mluví o návratu Procházky: Když risk, tak pro titul UFC

Půjde-li vše, jak má, měl by se Jiří Procházka vrátit do boje v září. A vše je prý na dobré cestě, potvrzuje trenér Martin Karaivanov pro deník Sport a web iSport.cz. Soupeřem českého samuraje bude s největší pravděpodobností nový šampion polotěžké divize Američan Jamahal Hill. Hned po návratu do boje tak čeká Procházku mimořádná výzva. „Každopádně je to vždycky risk. A co si vybrat? Risk pro něco, nebo pro nic?“ říká zkušený kouč.

Jeho nejúspěšnější svěřenec je teď sice ze hry, ale Martin Karaivanov má pořád dost práce, připravuje své bojovníky do zápasů na několika turnajích. Až se ale bude Jiří Procházka vracet do plné přípravy, bude před nimi s druhým trenérem Jaroslavem Hovězákem velká práce. Půjde totiž o návrat na trůn polotěžké divize UFC.

Váš svěřenec Jiří Procházka je teď v Las Vegas, kde se léčí po operaci pravého ramene. Co nakonec rozhodlo, že se vydal do Ameriky a nepokračoval v rehabilitacích v Česku?

„Je to z důvodu toho, že on tady dojíždí z Brna do Prahy k profesoru Kolářovi. A vzhledem k časové náročnosti a dalším okolnostem se rozhodl jet na intenzivnější rehabilitaci do Las Vegas. Navíc Heather Lindenová z UFC Performance Institute, která se tam stará jako fyzioterapeutka o zápasníky, zná metody pana Koláře a je s ním v kontaktu, takže vše konzultují. A bude se tam o Jiřího starat celý den.“

Ano, slyšel jsem, že Lindenová chodila k profesoru Kolářovi na školení.

„Ano, přesně tak.“

A jak na tom Jiří aktuálně po zdravotní stránce je?