Muradov: Musím zvítězit, chci novou smlouvu s UFC. Karlos se posunul

Co říkáte na svého dalšího soupeře Bryana Barberenu? Už jste si ho stihl trochu nastudovat?

„Soupeře znám už z předchozích zápasů, sledoval jsem ho. On zápasil v jiné váze a poprvé nastoupí v té mé. Byl ve veltru, teď jde do střední. Takže jsem to ani nečekal. On je v UFC snad už deset let, proto si to asi může dovolit. Má tam skoro dvacet duelů a bojoval i s velkými jmény. Pro mě je super, že mi UFC dalo takový zápas a docela se těším.“

Jste rád, že budete součástí právě londýnského turnaje?

„V Londýně je to super. Sám jsem poprosil, jestli bych mohl být tam, když jsem mluvil s matchmakery, a hned druhý den mi ten zápas dali. (usmívá se) Je to fakt super, že to takhle funguje a máme takové vztahy. Ano, Dana White je prezident, ale matchmaker řeší, kdo s kým a kdy půjde, a tak je fajn, že se mnou takhle pracujou a jednají.“

Jak jste na tom aktuálně, co se týká přípravy? Přece jen jste se potýkal s problémy s rukou.

„Už trénuju, nic jiného nedělám. Dal jsem stranou všechny další aktivity, jako vedení organizace nebo další věci v Uzbekistánu. A teď budu víc pracovat. Řekl jsem si, že prostě musím vyhrát, abych prodloužil novou smlouvu. Budu teď dva měsíce makat v Polsku a potom pojedeme do Londýna. A je super, že hlavní zápas tam má můj kolega z polského Ankosu, Marcin Tybura, takže se moc těším na to, že tam budeme spolu.“

Budete se vracet po delší pauze, co to pro vás znamená?

„Pauza mi nevadí. Kdybych neměl ta zranění, zápasil bych víc, ale bohužel to tak bylo a patří to k tomu. Ale nejradši bych bojoval každé dva tři měsíce. Chci odzápasit, prodloužit smlouvu… I když mám ve stávajícím kontraktu ještě dva duely, tak jsem se bavil s kluky, co jsou v UFC, a ti mi řekli, že když vyhraju, tak mi dají novou smlouvu. A rád bych pak zápasil v Abú Zabí. Tak uvidíme, co na to řekne zdraví. Protože v MMA je to takové, že nikdo neví, co přijde.“

Co říkáte na boxerský duel vašeho trenéra Petra Knížete s rapperem Rytmusem?

„Co říct… Bylo to prostě super. Rytmus to ustál, klobouk dolů před ním. A Petr je Petr. (usmívá se) Nikdo nevěřil, že půjde všechny tři kola, jak šel. A šel to, jak šel. (směje se) Víme, že není nejlepší typ postojáře, ale zvládl to dobře, na jedničku. Jsem rád, že vyhrál takovým stylem.“

Blíží se odveta Patrik Kincl vs. Karlos Vémola. Jaký očekáváte průběh jejich střetu?

„Zápas Kincl vs. Vémola, bude to poslední, co si teď v Praze užiju, a pak už pojedu makat do Polska. Těším se na to. Karlos to nebude mít jednoduchý, protože Patrik, jak je vidět, váhově přibral, i jako fighter se posunul dopředu, takže to nebude jako první jejich souboj. Ale Karlos se taky posunul. I když si všichni myslí, že zůstal stejný, hodí na zem a dobije. Ale posunul se, něco občas zkusí v postoji, bouchne a tak. (pousměje se) Ale lidi bohužel vidí jen to, co sledovali v posledním zápase s Alem Matavaem, jak inkasoval. Ale on si prošel hodně těžkým zraněním, měl dlouhou pauzu, na sobě velký tlak. Proto je super, že bojoval v Liberci, a teď ví, kde je chyba. Musí zapracovat a hotovo. Takže to bude padesát na padesát, ale myslím si, že si s tím poradí, jak to on umí, a vyhraje.“