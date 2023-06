Brazilský reparát: Bledá mazala chyby. Pochopila, že teď je v UFC, řekl kouč

Po nešťastné premiéře další velká výzva. Jednadvacetiletá Tereza Bledá bude v sobotu bojovat s nebezpečnou Brazilkou Gabriellou Fernandesovou. Ta se typově dost podobá její první soupeřce Natálii Silvaové, taktéž bojovnici z Brazílie. Postojářka s nevídanou rychlostí úderů a krásným pohybem na nohách. „Fernandesová má silné zbraně hlavně ve standupu, což ukázala v posledním zápase. Je ve svém týmu dokonce trenérkou boxu. Všichni víme, že Terčina nejsilnější stránka je wrestling a práce na zemi. Bude to zajímavý střet stylů,“ hodnotí Jan Stach, trenér české bojovnice.

Debut druhé Češky v UFC odhalil mezery. V první řadě šlo o pohyb hlavou a práci na nohách. Silvová ji bez problémů zahalovala bleskovým boxingem a nakonec souboj finišovala kopem z otočky. S podobným arzenálem zbraní se česká bojovnice potká i v druhém zápase. Fernandesová hrozí nebezpečnými kopy a na muší váhu má granáty v obou rukách. Pěsti jí létají rychle a přesně.

Tým Bledé si z posledního zápasu bere ponaučení. „To, že Tereza disponuje jednou opravdu silnou zbraní, je sice super, ale když si ji neprosadí, potřebuje plán B. Kdyby na konci prvního kola, kdy měla chycený triangl (škrcení), ten zápas ukončila, nepřišla by na své mezery. Byť nepříjemnou cestou, získala cenné zkušenosti. Trochu si stoupla nohama na zem a pochopila: Teď jsem v UFC a musím pracovat i na tom, co mě nebaví a co mi tolik nejde,“ říká Jan Novák, trenér Bledé a přibližuje, jakým směrem se příprava upínala: „Začali jsme hodně pracovat na postoji. S Kubou Tichotou jsme si ji vzali do parády. Hodně jsme se soustředili na úhlování a pohyb v prostoru. Snaha byla zároveň respektovat její silné stránky, kterými jsou zejména wrestling a zem. Ty budou vždy plánem A.“

Bledá sílu ve wrestlingu a schopnost utrápit soupeřky grapplingem ukázala už mnohokrát. Ze šesti výher ukončila tři hned v prvním kole. Fernandesová navíc svou premiéru ztratila právě na zemi. „U Brazilky jsme viděli velké mezery v jiu jitsu. I když má fialový pás, dělá začátečnické chyby,“ říká Novák.

Tento zápas má obrovskou důležitost. Před Terezou Bledou je šance potvrdit, že patří na tu nejvyšší světovou úroveň. Za poslední tři roky raketově vystřelila z neznámé amatérky po jednu z nejnadějnějších tváří českého MMA. Od roku 2020 dokázala vyhrát Oktagon Underground i pás první šampionky Oktagonu. Byla vybrána lovci talentů z Ameriky do UFC „draftu“, kde zaznamenala životní vítězství před zraky prezidenta Dany Whita. Po prohraném debutu však vyvstala otázka, zda svou profesionální kariéru příliš neuspěchala.

Zvládnout velký tlak zápasu v UFC jí pomáhá i Marian Jelínek. „Ve středu za námi přiletěl. Je bez debat nejslavnější mentální kouč u nás a s Terkou už pracuje delší dobu. Pomáhal v přípravě hvězdám jako Jágr, Karolína Plíšková a mnohým dalším,“ informuje Stach.