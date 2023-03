Reinders o Bledé či přípravě bojovníků: Clash? Jsou věci, které odmítám...

Ač si stále udržuje kondici zápasníka, sám do souboje nastoupil naposledy před osmi lety. A návrat do klece André Reinders nechystá, chce radši pomáhat k vítězstvím svým svěřencům. Mezi nimi je i Tereza Bledá, bývalá šampionka organizace Oktagon MMA, která nyní zápasí v UFC. Tam sice zažila minulý rok první prohru v kariéře, ale to zkrátka jednou přijít muselo. „Každý těžký prožitek vás udělá silnějším. To určitě bude případ i Terezy,“ věří zkušený kouč.

Jako trenér se prakticky nezastaví. André Reinders má v týmu hned několik velkých hvězd tuzemského MMA. S nimi prožívá častá vítězství i občasné prohry. Jako tomu bylo například při listopadovém zápase Terezy Bledé v kleci UFC.

Vaše svěřenkyně má před sebou další zápas. Její soupeřkou bude devětadvacetiletá Gabriella Fernandesová. Jak brazilskou zápasnici hodnotíte?

„V UFC si člověk nemůže vybírat, v podstatě každá soupeřka je tam dobrá. Fernandesová je teď taky po první porážce v UFC. Pro Terezu je to už šestá Brazilka v řadě. Tereza je vlastně, až na poslední zápas 'ničitelka Brazilek'. (pousměje se) Fernandesová je bývalou šampionkou LFA, jedné z amerických organizací, které fungují jako farma pro UFC. Má bilanci 8:2, bojuje v obraceném gardu, je spíše strikerka, ale má i fialový pás v brazilském jiu jitsu. Určitě komplexní, tvrdá, silná bojovnice. Ale já věřím, že je Tereza lepší a porazí ji.“

Měnili jste něco zásadního v přípravě po posledním zápase?

„Jako asi v téhle fázi kariéry u všech bojovníků je každý zápas v něčem trošku jiný. Člověk se neustále posouvá. Tereza ještě zkrátka není bojovnice, která už jen v uvozovkách piluje dovednosti. Neustále se rozvíjí, neustále se zlepšuje ve všech ohledech. Ale když se ještě vrátíme k poslednímu zápasu, myslím, že rozhodujícím faktorem byla hlava.“

V čem se to projevilo nejvíc?

„Hrálo tam roli více faktorů. Už při nástupu, bylo znát, že to nebyla úplně ona. Standardně si nástupy mnohem víc užívá. Rozeběhne se do oktagonu, natěšená, aby už mohla bojovat, tentokrát to tak nebylo. Šlo určitě také o tíhu okamžiku. Byla konečně na pódiu, po kterém toužila. Měla za sebou i dlouhou a náročnou přípravu. Hned po zápase v Dana White's Contender Series začala trénovat. Dostala možnost kempu s Manon Fiorotovou, což chtěla samozřejmě využít. Takže naskočila velmi rychle do ostřejšího kempu. A po návratu přišla nabídka na duel v UFC, což bylo asi za měsíc. To znamená, že Tereza neměla možnost si ani pořádně odpočinout. A to se v součtu podepsalo na jejím mentálním nastavení a průběhu zápasu.“

Když mluvíte o mentálním nastavení, jak vlastně přijala první prohru v kariéře?

„Přijímala to těžko. Protože to bylo opravdu poprvé v dosavadní kariéře. Ani mezi amatéry porážku neokusila, takže se z toho musela otřepat. Domluvili jsme se tak, že měla nějaký měsíc do konce roku absolutní pauzu. Užívala si zkrátka víc normálního života. A od ledna jsme se vrátili zpátky do tréninkového tempa. S jejím managementem jsme pak domluvili kemp ve Španělsku. A v současné době je ve Švédsku u Pannie Kianzadové, což je už vlastně, dá se říci, její kamarádka. Vzájemně si pomáhají s přípravou, protože si lidsky sedly. Pannie je sedmičkou bantamové váhy UFC, takže pro Terezu skvělá sparingpartnerka.“

Vy vždy říkáte, že prohra je poučení…

(pousměje se) „Je to už takové klišé. A snažím se od toho jít už trošku stranou v tom smyslu, že každý zápas, bez ohledu na výsledek, je poučení. Člověk se může poučit i z vyhraných zápasů, protože někdy výkon není dokonalý. Každopádně když člověk zažije prohru, musí trochu hlouběji řešit, co se nepovedlo, v čem je třeba se zlepšit.“

Co pro vás bylo největším poučením z prohry s Natalií Silvaovou?

„Myslím, že jsou některé věci, které člověk prostě musí prožít a na které já jako trenér můžu svěřence připravovat, ale nedokážu kolikrát ten 'náraz' ztlumit úplně. Člověk si to musí prožít, což samozřejmě bylo i v tomto případě. A myslím, že si spousta lidí vlastně neuvědomuje tlak, který na Terezu tehdy byl. Je třeba myslet na to, že v době zápasu jí bylo dvacet let. Najednou se ocitla na nejprestižnějším světovém pódiu, byl to její sen. Byla na ni upřena pozornost všech. To je pro dvacetiletou holku obrovský tlak, s nímž se jen těžko vyrovnává, pokud to člověk nezažil. Každopádně platí, že co vás nezabije, to vás posílí. Každý těžký prožitek vás udělá silnějším. To určitě bude případ i Terezy.“

Vy jste v Česku nejspíš nejvytíženějším MMA trenérem. Přece jen máte mnoho svěřenců, kteří nastupují hned v několika organizacích. Na co se teď s kým připravujete?

„Aktuálně jsem se vrátil z Polska. Byl jsem tam se třemi svými zápasníky. Na tréninkovém kempu v Ankos MMA Poznaň, což je jeden z klubů, s nímž spolupracujeme. Jezdíme tam poměrně pravidelně. Ať už kluci sami, nebo já s nimi. Tentokrát jsem tam byl s Danem Škvorem a Peterem Gabalem, kteří budou mít zápasy 15. dubna na Oktagonu v Liberci. Byl tam s námi i Matěj Kuzník, jehož čeká velká výzva v O2 areně. Střetne se s Mateuszem Legierskim, bývalým šampionem Oktagonu v lehké váze. Takže s nimi jsem byl v Polsku, oni tam ještě zůstali. Já se ale musím věnovat přípravě dalších svěřenců, kteří mají před zápasy.“

Máte toho hodně.

„Jenom v Liberci máme pět bojovníků a čtrnáct dnů na to v Bratislavě další dva. Potom bude zmíněná O2 arena, kde bude mít těžký zápas Jakub Tichota. Samozřejmě tam bude zápasit i Karlos Vémola s Patrikem Kinclem. A ještě se určitě někdo další někde objeví. A pak už budeme řešit aklimatizaci před zápasem Terezy v UFC. Program je bohatej, a člověk musí hodně pracovat s time managementem, aby všem věnoval dostatek pozornosti.“

Přijímáte ještě nové svěřence?

„Nikdy jsem nedělal přímo nábor. Nějaké bojovníky jsem si vybudoval, byly a jsou se mnou od začátku, nějací sami přišli. Snažím se teď tým budovat hlavně zevnitř, to znamená vychovávat další trenéry. Protože já už se snažím věnovat hlavně bojovníkům. Začátečníky a pokročilé vedou hlavně moji svěřenci. A snažím se, aby nám rostly další hvězdy. Trénuji například děti, kterých přibylo mnoho. Těm se snažím věnovat. A velký kus práce s dětmi dělá i Jakub Tichota. Na posledním turnaji amatérský ligy jsme měli pět dětských bojovníků mezi devíti až třinácti lety.“

Lze si vás představit i jako trenéra třeba na turnaji Clash of the Stars?

„Ne. Jsou věci, které odmítám. Celou svou kariéru jsem bojoval za to, aby MMA bylo považováno za klasický sport. V době, kdy jsem já zápasil, tomu tak ještě úplně nebylo. V dnešní době už myslím, že to berou všichni tak automaticky, byť to nemají někteří rádi. A už z principu všechny věci kolem, ať už jsou to různé formy zápasů youtuberů, nějaké fackované nebo zápasy bez rukavic… Tyhle věci odmítám, protože chci zdůrazňovat sportovní stránku MMA. Nějaká show kolem samozřejmě probíhá, ale v první řadě je to sport. A rozhodně nechci podporovat věci, které lidi odvádí od toho, co je podstata našeho sportu.“

ANDRÉ REINDERS