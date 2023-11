Procházka stále na dosah titulu. I přes tvrdé KO se udržel na špičce

Samuraj se i přes tvrdé KO drží na vrcholu. Jiří Procházka v sobotu 11. listopadu padl v souboji s aktuálním šampionem Alexem Pereirou. Přestože prohrou v New Yorku uzavřel osmiletou sérii třinácti vítězství, na špičce divize se udržel. Z pozice světové jedničky se propadl pouze o jedinou příčku níže. Od titulového duelu ho tak stále dělí maximálně dvě výhry.

Titulová šance stále na dosah. Jiřího Procházku newyorkská porážka z vrcholu nesesadila. Bývalý šampion nyní stojí na druhé příčce a za úřadujícím Alexem Pereirou a titulovým předchůdcem Jamahallem Hillem. Českému samurajovi se teď nabízí hned několik elitních bijců, s nimiž může bojovat o pozici dalšího vyzyvatele. Střetnout se může s věčným kritikem ze zámoří nebo srbských rivalem.

Vedení organizace UFC i přes prohru ocenilo kvality bojovníka z Česka, když ho posunulo pouze o jednu pozici níže v žebříčku polotěžké divize. Do osudné Pereirovi kombinace měl Procházka v souboji navrch a ukázal i zlepšení ve wrestlingu. Nešťastný konec naštěstí úplně nezastínil vysokou úroveň schopností BJP.

Procházkův vysoký post je obrovský úspěch, i když se nebere v potaz jeho šampionská minulost. Čech je třetím nejvýše postaveným bojovníkem divize a patnáctým nejlepším napříč všemi váhovými kategoriemi. V obou žebříčcích je přitom mužem s nejméně zápasy v UFC. Procházka se představil v největší organizaci světa pouze čtyřikrát, a přesto převyšuje kolegy, kteří mezi elitou nasbírali i pětinásobné zkušenosti.

Právě rychlým vzestupem si Procházka vytvořil nepřítele v bijci Alexandru Rakičovi. Rakušan se srbskými kořeny si často stěžoval na přeskakování fronty vyzyvatelů a dlouhé měsíce se do Procházky ostře trefoval na sociálních sítích. Utichl až po prohře s Janem Blachowiczem, při níž si způsobil vážné zranění kolene, kterého drželo takřka dva roky ze hry.

UFC naplánovalo na začátek příštího roku odvetu bývalého polského šampiona s navrátilcem Rakičem. Vítěz tohoto duelu by se tak stal ideálním soupeřem pro příští Procházkův zápas. S oběma má z minulosti nedořešené účty. S Blachowiczem už byli rozjednané výzvy na „bitvu o Evropu“, když ještě český samuraj držel světový pás a proti Rakičovi by mohl ukončit další kontinentální rivalitu. Oba navíc také patří k top pětce divize, takže vítěz by se stal dalším právoplatným vyzyvatelem.

Zatímco má většina elitní desítky polotěžké váhy domluvené vzájemné zápasy, volný kalendář má zkušený Nikita Krylov a Procházkův dřívější kritik a analytik UFC Anthony Smith. I ti se tak budou moct ucházet o střet s bývalým králem divize.

Na plánování souboje pro Procházku je však ještě brzy. Tvrdé ukončení od šampiona si vyžádá rekonvalescenci na prevenci dalších otřesů v tréninku. V boji ho tak pravděpodobně neuvidíme dřív než začátkem jara příštího roku.