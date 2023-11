Jirka by nejradši bojoval v lese! Parťák Procházky o dalších plánech v UFC

Znají se od střední školy. Když před sedmi lety Andrej Kalašnik (29) vkročil do Jetsaam Gymu, už tam Jiří Procházka trénoval. O víkendu zápasník Oktagonu sledoval pád českého samuraje v titulovém boji polotěžké váhy UFC s Alexem Pereirou. Věří, že definitivní ztráta pásu jednatřicetiletého bijce nepoloží. „Co tak vím, chce být aktivnější. Spíš do toho šlápne,“ myslí si v rozhovoru pro deník Sport.

Jaký byl váš první dojem po zápase, v němž jste viděl prohrát parťáka?

„Zamrzí to. Znáte toho člověka, vídáte se s ním, fandíte mu, přejete to nejlepší. Ale zase z druhé strany je to sport a na každého chlapa se najde chlap, obzvlášť v MMA. Kluci na elitní úrovni se porážejí navzájem, nikdo nemá žádnou dominanci, snad s výjimkou Chabiba (Nurmagomedova). Jirka má věk a možnost titul vyhrát ještě desetkrát. Za mě žádné zklamání nebo tragédie, nic se neděje. Jiří to přijal úplně stejně, jede se dál. A pokaždé, když prohrál, vrátil se silnější. Je to ten typ, co si vezme to nejlepší pro sebe a prakticky se nic nemění.“

Jak znáte Procházkův tým, co mohlo zaznít v šatně po porážce?

„Určitě, že jedou dál, pokračují. Sportovní přístup v našem gymu vždycky byl. Žádné hádky nebo truchlení, shazování viny jeden na druhého. Nic jiného než ponaučení bych v tom nehledal.“

Veřejnost hodně rozdělují názory na možná předčasné ukončení duelu. Co tvrdíte vy?

„No… Když jsem to viděl živě, za mě to brzké ukončení bylo. Pak Jiří řekl, že byl out, i když technicky vzato, viděli jsme, že byl v situacích, kdy byl ještě víc out a dokázal vyhrát. Ale sám to přiznal, takže tady může být všem spekulacím konec. Přijal to.“

Byl jste spokojený s jeho výkonem?

„Líbilo se mi, že mu prošel takedown. Na zemi si to Pereira hlídal, zdálo se mi, že nechce do nějakých velkých akcí a tím pádem betonoval. Ve druhém kole ho dokonce Jiří nahulil, bylo tam pár pěkně trefených úderů, takže sám nevím, kdybych byl na jeho místě nebo na místě trenéra, co šlo udělat líp. Jsou to dva střelci, každý milimetr rozhoduje. Bylo to o tom, kdo bude v úderu o setinu rychlejší. Všichni čekali, že to bude ká óčko z jedné, nebo z druhé strany.“

UFC 295: Moment, kdy se zrodila Procházkova prohra proti Pereirovi Video se připravuje ...

Nesmíme zapomínat, že Procházka inkasoval i několik kopů do lýtka. Bude měnit obranu?

„Těžko říct, protože calfkicky procházely, určitě je cítil, ale nedá se tvrdit, že by nějak změnily hru. Sice Jirka měnil guard, ale to dělá i normálně. Že by kulhal na jedné noze nebo že by mu to vadilo? To si nemyslím.“

Co českého samuraje čeká v budoucnu?

„S kým by se mohl utkat… Nabízí se asi tři jména. Blachowicz, nějaký trash talk byl z Rakičovy strany. Hodně lidí by ho chtělo vidět s Johnnym Walkerem, který má neortodoxní styl, takže by to byl zajímavý střet. Nebo Ankalajev. Ale osobně by to za mě s Walkerem byla zajímavá podívaná.“

Bude se hnát Procházka znovu brzy do klece? Moc zápasů za tři a půl roku v UFC nestihl.

„Co tak vím, chce být aktivnější. Myslím, že dva tři zápasy za rok jsou zcela reálné, i když teď asi přijde nějaká pauza. Nemyslím si však, že by ji chtěl mít dlouhou, spíš do toho šlápne.“

Jste běžnou součástí příprav svého „stájového“ kolegy na UFC zápasy?

„Teď na Pereiru jsem nebyl, máme i váhový rozdíl, jsem o dvě kategorie níž. Soupeř byl stylisticky postojář, já jsem spíš zemař, takže jsme se nesetkali a nesimuloval jsem mu sparinga. Ale třeba na Teixeiru jsme spolu projížděli wrestling. Tentokrát byla příprava trošku jiná.“

Jste v kontaktu už od střední školy. Prošel velkou proměnou, co říkáte?

„Určitě se stal větším profesionálem. Z každého zápasu se poučí, posune laťku výš. Možná je i lepším člověkem. Tento sport pomáhá k tomu, abyste držel disciplínu, většinu zápasníků zachránil.“

Vnímá Jiří humbuk, který se kolem něj děje?

„Vím, že ho to kolikrát i obtěžuje, když už je toho moc. A možná toho moc je. Trénuje v gymu a přijede tam natáčet už třetí štáb, takže se nemůže plně soustředit. Za ty roky si zvykl, ovšem kdyby to mohlo být na něm, utká se v lese bez diváků, bez novinářů a bez kamer. To by bylo ideální. Ale je profík.“