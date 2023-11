Novotný o kamarádovi Procházkovi: Není větší prohra. Co vadilo Kozmovi?

Za poslední rok Kozma pocítil dvě tvrdá ukončení v důležitých zápasech. Knockaut mu zasadil nejprve Kaik Brito v titulové bitvě, následně také Bojan Veličkovič v rámci pyramidy Tipsport Gamechanger. Těžké pády Čecha donutily dát si přestávku. Navzdory tomu by ovšem Procházkovu snahu o nahození motoru při kritické pasáži prodloužil.

„Za mě to bylo trochu nesprávné ukončení, ale nejsem rozhodčí, u klece jsem nebyl. Myslím si, že Jirka ještě mohl dostat šanci, i když nevím, jak by to dopadlo. Pereira by byl v tu chvíli ve vítězné pozici, dával by další údery,“ nadhazuje elitní tuzemský zápasník.

Souhlasí i jeho šéf a promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný. „Bylo to ukončené velmi přísně. V takovém zápase a speciálně s člověkem, jako je Jura, měl rozhodčí ještě dát šanci, aby zápas pokračoval. Za mě je to rychlé ukončení, i když šance by zůstávala tři, čtyři, možná pět procent. Ale jako zápasník, dokud máš nějakou šanci, bojovat chceš.“

Procházku čeká hledání chyb a návrat k cestě uvědomělého samuraje. Potřebuje správně vyladit tréninkový proces, zvolit ideální délku rekonvalescence a přestávky před dalším zápasem. Nastavení hlavy patří mezi jeho hlavní zbraně, ale nyní psychiku pořádně otestuje.

„Každá prohra bolí. Teď v největším možném zápase, na největší scéně, v nejlepší aréně… Nemůže být větší prohra. Ale on je i tak šampion. Srovná se s tím, bude to pro něj motivace,“ myslí si Novotný, který zná rodáka z Hostěradic už od působení na tuzemském poli, než zvolil zahraniční cestu přes Rizin až do UFC.

„Jestli to Jirku ovlivní, tak tím, že bude makat ještě víc, než makal,“ říká Kozma. „Spíš ho prohra nabudí a posune, než aby ho nějak zlomila. Určitě mu nechci radit, sám ví nejlíp, jak se s tím má srovnat. Makat dál, hodit to za hlavu, poučit se, něco si z toho vzít. Nesmí se zlomit a vykašlat se na to. Občas prostě prohraješ...“

Procházkovi se oproti předchozím bojům pod nejprestižnější značkou příliš nedařilo prosadit svou hru. Vzhledem k pasivitě soupeře zřejmě první kolo nabodoval, avšak dostával nepříjemné kopy na přední nohu a musel reagovat na několik náznaků kontrů z levé ruky. Jeden z nich přesto nakonec rozhodl.

„Myslím, že první kolo šlo za Jirkou, pojistil si ho takedownem. Dostal pár calfkicků, to by se postupem času mohlo stupňovat. A když takových úderů dostane člověk více, noha odumírá. Kdyby to takhle šlo třeba tři kola, určitě by s tím měl problémy,“ míní Kozma.

„Byl to vyrovnaný zápas. Pereira Jurovi strašně vzal calfkicky, taky něco trefil. Ale do té doby to nemá cenu bodovat,“ myslí si Novotný.

Otázkou zůstává, co bude s českým samurajem dál. V žebříčku polotěžké divize UFC by měl pravděpodobně klesnout na druhé místo za nově korunovaného šampiona a dosavadního krále váhy Jamahala Hilla, který však stejně jako předtím Procházka uvolnil svůj titul z důvodu zranění.

A protože právě Američan zřejmě vyzve Pereiru v dalším boji o pás, mohl by si reprezentant brněnského Jetsaam Gymu dělat zálusk na Magomeda Ankalajeva. Ten je před úpravou rankingu na druhé příčce za Procházkou.

Promotér Novotný pochopitelně přeje bijci se specifickou vizáží úspěch. „Prožil jsem s ním celou kariéru, známe se, troufnu si říct, že jsme kamarádi. Extrémně mu přeju, aby se to vydařilo, ale když se to nepovede, tak se nedá nic dělat. O tom je ten sport. Když se perete s nejlepšími na světě, tak se jedna chyba trestá hrozivě.“