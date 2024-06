Procházkovy šance podle expertů: Pereira favoritem. Co může pomoct?

Životní zápas na poslední chvíli. Odstoupení Conora McGregora k sobě znenadání svedlo elitní rivaly. Jiří Procházka dostal příležitost už 30. června podruhé zaútočit na světový titul. Ten bude v Las Vegas hájit Alex Pereira, který v listopadu poslal českého Samuraje k zemi. „Procházka na základě prvního vzájemného zápasu ví, co zlepšovat, zatímco Pereira si může říct: Co jsem udělal minule, stačilo. Z toho může plynout mírná výhoda pro českého bijce,“ myslí si Jan Novák, analytik českého týmu Reinders MMA.

Procházka potvrdil nástup ve čtvrtek v noci. Následující pondělí už seděl v letadle do Las Vegas, kde nyní vrcholí expresní příprava. „Režim dvou týdnů před zápasem je daný. Tréninky jsou kratší, lehčí, orientované na pilování technik, udržování těla a samozřejmě i shazování. To přijde na řadu hlavně v posledních pěti dnech před bojem,“ popisuje Reinders.

Poučení z prvního dějství

Elitní knockouteři bojovali o prestižní pás UFC v listopadu loňského roku. Přestože Procházka takřka po celých deset minut zápasu diktoval tempo a tvrdě trefoval, nakonec to byl právě on, kdo po brutálním úderu padl k zemi.

„Procházka na základě prvního vzájemného duelu ví, co zlepšovat, zatímco Pereira si může říct: Co jsem udělal minule, stačilo. Z toho může plynout mírná výhoda pro českého bijce,“ myslí si Jan Novák, analytik a taktický expert.

Procházka si po trpké porážce stihl spravit chuť, když v dubnu finišoval nebezpečného Srba Aleksandara Rakiče. Opět se dostal na vyzyvatelský post. Jak ale proměnit další titulovou šanci? „Hlavní je odrazit se od jejich prvního vzájemného utkání. To ukázalo, že Procházkova Achillova pata jsou kopy na holeň, které často inkasuje kvůli širokému postoji. Pereira po nich určitě půjde,“ předpokládá Novák. „Věřím, že na tom Procházka zapracoval, protože je o něm známo, jak kriticky ke svým výkonům přistupuje. Měl by se zaměřit nejen na to, co Pereira používal, ale i proč to fungovalo.“

Pereira měl v prvním střetu také významně namále. Několikrát inkasoval a dokonce se dostal na zem pod vrchní tlak českého bijce. „Pokud není Pereirův tým hloupý, také se z prvního zápasu poučí. Kromě rozhodujícího, dobře načasovaného háku působil pasivně a k ničemu se nedostal,“ hodnotí Reinders.