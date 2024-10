Procházka před bitvou v UFC. Kouč: Chceme v něm udržet rváče, ale…

Další titulová šance? Věc budoucnosti, prioritou je návrat na vítěznou vlnu, zní z týmu nejúspěšnějšího domácího bojovníka. Jiří Procházka chce v blížícím se duelu ukázat formu na novou úroveň, kterou po trpké červnové prohře avizoval. Přípravu na střet s některým z bývalých šampionů UFC dvaatřicetiletý Čech zahájil v Japonsku, kde navštívil řadu mistrů karate i tamní MMA týmy.

Jiří několik týdnů nasával karate, zejména tvrdý styl kyokushin. Zapadne dobře do jeho arzenálu, který tvoří z velké části thajský box?

„S karate začínal už na škole, má k němu takový nostalgický vztah. Vždy tak spolutvořil jeho styl. To hlavní ale přišlo v sedmnácti, osmnácti, kdy se právě začal věnovat thajskému boxu. Absolvoval v něm pár zápasů, než přešel do MMA. Jiří je natolik vyzrálý bojovník, že si dokáže ze všech stylů vzít, co mu sedí nejvíce. V kyokushinu by mohl najít trochu jiné načasování útoků a specifickou tvrdost technik. Samozřejmě dochází ke kolizím, thajský box a karate se zkrátka v lecčem liší. Společně se to pak snažíme nastavit, aby to bylo účinné v kleci. Neříkám, že ho karate na devadesát procent ovlivní. I kdyby si vybral jen jednu či dvě nové věci, bude to dobře.“

Dříve hodně objížděl tréninkové kempy do elitních týmů ve Švédsku a USA. Nyní se k výjezdům vrací. Jak zásadní pro kvalitní přípravu jsou?

„Nejsou zcela zásadní. Hromadu věcí si tady dokážeme ošéfovat sami. Narážíme ale na počet sparingpartnerů, dají se spočítat na prstech jedné ruky. Často proto vyjíždíme do bratislavského týmu OFA, kde má pod sebou Ilja Škondrič slušnou skupinu těžkotonážníků, s kterými může Jirka spárovat. Sjíždí se tam borci z ringových disciplín nebo jména jako Martin Buday (slovenský bojovník UFC). Udělat přípravu s jedním parťákem a odjet s ním všechna kola není na této úrovni v pohodě. Musíte čelit různým lidem s různými styly boje. Když navíc trénujete v kuse se stejnými lidmi, příliš si na sebe zvyknete. Navzájem znáte své silné stránky i načasování, a tak je třeba hledat nové výzvy.“

Kolik zahraničních kempů ještě chcete stihnout před příštím zápasem v lednu?

„Vážně uvažujeme o týdenním kempu v našem spřáteleném týmu v Holandsku, kde je spousta kvalitních bijců, kteří můžou modelovat styl příštího soupeře.“

Přemýšleli jste o spolupráci s tamní kickboxerskou hvězdou Rico Verhoovenem? Ten se už několikrát připravoval společně se šampiony UFC.

„Rica asi oslovovat nebudeme. Je superstar a nevím, zda by se kvůli Jirkovi nechal tlouct, aby splnil roli sparingpartnera. V holanských tělocvičnách dře tolik kvalitních bojovníků, kteří nejsou na výsluní jako Rico nebo Jiří. Schopnostmi jsou ale jako parťáci do přípravy ideální.“

Už jste to naťuknul. Na místo příštího soupeře připadají v úvahu pouze dva bojovníci, oba někdejší držitelé titulů UFC, Jan Blachowicz a Jamahall Hill. Kdo představuje větší hrozbu?