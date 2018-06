Bitva o krále MMA? McGregor se vrací a chce zpět pás šampiona

Jsou stejně staří, mají stejnou váhu a oba jsou naprosto špičkoví bojovníci. Není proto divu, že si jejich vzájemný souboj přeje každý, kdo slavnou zámořskou UFC sleduje. Neporažený Nurmagomedov má momentálně na svém kontě šestadvacet výher a do teď neokusil žádnou porážku. Je to navíc on, kdo po McGregorovi převzal mistrovský pás lehké váhové kategorie. Ten však chce irský bojovník nyní zpátky.

Před pár dny se k jejich vzájemnému zápasu vyjádřil i šéf UFC Dana White. Potvrdil, že jejich střetnutí je na programu a řeší se. A už se mluví i o termínu.

„Nurmagomedov vs. McGregor by měl být na UFC 229 6. října v Las Vegas,“ napsal na twitter MMA Team Degestan, který je v přímém kontaktu s dagestánským šampionem. A citoval i jeho otce: „Nemělo by se to teď říkat, ale vyjednávání jsou skoro u konce.“ Vypadá to tedy, že k vysněnému zápasu o krále MMA je zas o krůček blíž.

McGregor však kromě zápasu musí řešit i jiné problémy. Poté, co napadl autobus Nurmagomedova a zranil jiné dva bojovníky, kteří ho následně zažalovali, byl zatčen a čeká ho soudní jednání. To je na pořadu 26. července. „Upřímně doufám, že si to vyřeší. Chci si s ním vyřešit naše osobní problémy. V kleci nebo venku, na tom nesejde. Musíme to vyřešit,“ řekl k tomu samotný současný šampion.