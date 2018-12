Kareš stojí mezi bojovníky. Prozradil, jak zvládnout pohledy, které zabíjejí

Je promotérem organizace XFN a zároveň kickboxerem, zná proto bojové sporty víc než kdokoliv jiný. Petr Kareš má tím pádem i mimořádnou zkušenost se stare downem, tedy tradičním představením zápasníků, při němž si budoucí soupeři hledí zpříma do očí. „Problémové zápasníky je možné poznat podle očí. Kde v danou chvíli psychicky jsou a kam až jsou schopni zajít,“ říká Kareš.

Jaké to je stát mezi bojovníky při stare downu?

„Když jsem začal trénovat box, pracoval jsem i jako ochranka. Člověk si i tady připadá jako takzvaně na dveřích. Zároveň víte, že jste tak trochu bez šance. Nicméně stare down má svoje pravidla. Jedno z nich je se během něj nesmí zápasníci dotknout. Ale i to někdy porušují a já občas přimhouřím oko. Například v případě Jaroslava ‚Juboxe‘ Pokorného, který jde prakticky vždycky do kontaktu se soupeřem. Například čelo na čelo.“

Někdy se to ale může zvrtnout.

„V případě problémů musím hned zareagovat. Je to pro mě nový rozměr bojových sportů. Dříve jsem se takhle cítil v ringu. Podobá se to prostě tomu, jako když nastoupíte proti soupeři a snažíte se odhadnout, jak bude reagovat. A veliký rozdíl samozřejmě je, když bojovníci už zkušenost mají, nebo nastupují pod jeho značkou poprvé. Nicméně problémové zápasníky je možné poznat podle očí. Kde v danou chvíli psychicky jsou a kam až jsou schopni zajít.“

Zažil jste nějaký stare down, kde by se to nějak zvrhlo?

„Hodně lidí si určitě vzpomene Jana Janku, který surově strčil do francouzského soupeře Christophera Sengeleho, jenž pak odletěl několik metrů a dopadl tvrdě na záda. Tam jsem ale zrovna já být nemohl. Ale něco takového jsem asi ještě neviděl nikde na světě. Proto to vlastně sdílel slavný americký rapper 50 Cent, a video mělo velmi rychle několikamilionovou sledovanost. To ale bylo vyloženě napadení. Problém byl, že mezi nimi tehdy nikdo nebyl. Ten, kdo stojí mezi bojovníky, je tam od toho, aby mezi ně vstoupil a případně třeba i schytal ránu.