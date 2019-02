Vémola: Pudilová prohrála objektivně. Jak UFC okradla české fanoušky? | iSport.cz

Ač stále opakuje, že se chce do UFC vrátit, zatím se mu to nepodařilo. Přesto na pražské premiéře nejprestižnější ligy MMA nemohl Karlos Vémola chybět. Nebyl tam přitom jenom jako divák, ale i jako komentátor několika zápasů.

„Může mě to mrzet, hodně jsem jí fandil, ale takhle to prostě je a jednalo se o zcela objektivní výsledek,“ řekl český Terminátor k ostře sledovanému zápasu Lucie Pudilové.

Byl jste trochu kritický k taktice Lucie Pudilové během zápasu. Proč?

„Říkal jsem akorát, že axe kick (kladivový kop – obloukový kop patou) na wrestlery nefunguje. A že ho tam neudělala jednou, udělala jej tam několikrát. Já jsem si pořád říkal, že by to měla přestat dělat. Tohle by měl trenér vidět a měl by jí říct, aby s tím přestala. Ona to dělala na dálku, netrefovala se a v momentě, kdy se trefila, tak jí Liz Carmouche vzala dolů. To klasický wrestler bude dělat.“

Takže v tom byla hlavní chyba Pudilové?

„Jo. Kolikrát se podaří, že axe kick někoho ukončí? Tak jednou za sta. To jí prohrálo zápas.