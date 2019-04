Jiří Denisa Procházka a velká chvíle pro české MMA. V Japonsku mu jde o pás, Vémola mu věří | iSport.cz

Pro české MMA se bude jednat o velmi důležitý moment. Známý bijec Jiří „Denisa“ Procházka totiž zítra nastoupí v hlavním zápase turnaje Rizin 15 v Jokohamě a bude bojovat o pás šampiona. Protivníkem mu přitom bude Američan Muhammed Lawal, který jej v prosinci 2015 knokautoval. Půjde tak o odvetu s posledním přemožitelem. Přesto je Procházka považován experty za jasného favorita.

očima experta: Patrik Kincl, zápasník a trenér „Jiří Procházka vybojoval pro české MMA první velký zahraniční titul! Mohlo by se zdát, že na oslavy je příliš brzy, ale upřímně a zcela objektivně vidím šance Muhammeda Lawala jako mizivé. ‚King Mo‘ už má nejlepší léta za sebou, na rozdíl od Procházky, kterému právě začíná vrcholná forma. Podle mého bude rozdíl dvanácti let a desíti centimetrů ve výšce opravdu propastný. Někdo by určitě rád připomenul jejich první zápas, ve kterém Čech prohrál. Jenže tři a půl roku je opravdu dlouhá doba na to, aby to mělo nějakou vypovídající hodnotu.“

„Lawal je skvělý wrestler, který do určité doby měl styl hodit soupeře na zem a tam ho kontrolovat a bodovat,“ říká Jakub Müller, rozhodčí, který soudcoval zápasy i na pražské premiéře UFC. „Ale poslední dobou trénuje spíše box a i v zápasech se snaží boxovat, což mu v kombinaci se stárnoucí bradou přineslo tři prohry z posledních čtyř soubojů. Procházka podruhé stejnou chybu neudělá a nenaběhne si na úder,“ odhaduje Müller.

V prvním duelu svedl Procházka s o dvanáct let starším Lawalem tvrdou bitvu plnou pěstních přestřelek. K zemi se ale poroučel po hbité pravačce na začátku šesté minuty zápasu (v Rizinu má občas první kolo 10 minut). Od té doby ale uplynulo téměř tři a půl roku a pro bojovníka z Moravy mluví lepší fyzická kondice a nabrané zkušenosti. Americký soupeř už navíc loni oslavil 38. narozeniny, není tak už rozhodně na vrcholu kariéry.

„V tomhle zápase je Jirka Procházka určitě favoritem. Všechno mu hraje do karet, je mladším bojovníkem, ale již dost zkušeným na to, aby se mohl rovnat se světovou elitou,“ hodnotí André Reinders, trenér a bývalý zápasník. „Pokud neudělá chybu, měl by si vítězství pohlídat. King Mo má šanci na vítězství v případě, že by Jirka příliš povolil svým emocím a udělal chybu. Lawal je zkušeným bojovník, který má ‚oko‘ a dokáže chyby potrestat,“ dodává Reinders. Ten tipuje, že Procházka vyhraje technickým knokautem ve druhém kole, kdy Američanovi začne docházet dech.

Šestadvacetiletý rodák z Hostěradic je tak velmi blízko ukořistění pásu šampiona organizace Rizin, což bude znamenat mimořádný úspěch pro české MMA ve světovém měřítku. V triumf krajana věří i český Terminátor Karlos Vémola.

„Jirka má výborný postoj, umí naskakovaná kolena a podobné věci, ale taky bývá hodně odkrytý,“ posuzuje Vémola Procházkův styl. „Nicméně má tvrdou hlavu. A skoro se zdá, že rány přijímá rád. Ale od Lawala by se mu to nemuselo vyplatit. Určitě si to ale pohlídá, bude víc zabalený (krytý). Navíc King Mo je teď po několika těžkých prohrách, takže nevím, jak na tom bude v hlavě. Myslím, že jestli má Jirka možnost ho někdy porazit, tak je to zrovna teď,“ je si jistý Terminátor.

Není to odveta, nemám v sobě křivdu

Odpovídá stručně a rázně. Jiří „Denisa“ Procházka je známý tím, že se v životě hodně inspiruje samuraji a jejich kodex Bušidó zná prakticky nazpaměť. Nejspíš i proto komunikuje velmi energickým způsobem. Takže rozhovor zakončí výkřikem: Vítězství! A nezapomene samozřejmě zmínit zkratku svého hesla BJP, tedy Bomby Jako P**a. Samuraj z Moravy tím slibuje pořádnou bitvu.

Jak se cítíte před nadcházejícím soubojem?

„Cítím se dobře a jsem určitě připraven. Je to hodně očekávaný zápas, těším se na to a snažím se oddělit od tlaku kolem, abych to viděl čistě a užil si to. I kvůli tomu tlaku je to o to větší výzva a do zápasu se mi jde dobře.“

Bude se jednat o odvetu, co to pro vás znamená?

„Jako odvetu to rozhodně nevnímám. Beru to jako úplně jiný souboj, jen s tím rozdílem, že už jsem s tímto soupeřem nastupoval, takže vím, co od něj čekat a podle toho jsem se na to připravil. Nemám v sobě ale určitě žádnou křivdu nebo něco takového. Prostě se jedná o další zápas a chci ukázat, že jsem se posunul.“

A co skutečnost, že půjde o titulový souboj?

„Tím líp! Už jsem si o něj mnohokrát říkal a konečně byly mé prosby vyslyšeny. Probojoval jsem se k tomu po dosti zápasech. Teď je to tady a já musím předvést své maximum.“

Jednou jste řekl, že do nejslavnější ligy UFC půjdete, až se v Rizinu pořádně vyzápasíte. Už je to blízko?

„To se uvidí po tomto souboji. Teď je hlavní titul získat.“

Do Japonska jste odletěl s několikadenním předstihem, jaká byla zatím náplň vašich dnů?

„Mám za sebou setkání s médii, pak jsme se šli podívat do buddhistického chrámu. Procházíme se tu a nasáváme místní atmosféru. Chodím se proběhnout, snažím se dohnat jet lag, změnu časového pásma. Ale s tím nemám takový problém, naštěstí. Dá se tedy říct, že se přizpůsobuji Japonsku a nasávám jeho kulturu a užívám si to. Cítím se dobře a snažím se být na tom skvěle teď před bojem.“ (pousměje se)

Reprezentujete Českou republiku jako zápasník MMA v Japonsku. Co to pro vás znamená?

„Není to poprvé, co reprezentuji Česko na cizokrajném kolbišti, takže to beru naprosto normálně. Beru to tak, jak to je. České barvy hájím, protože tam hodně trénuji, nenabírám zápasnické zkušenosti někde v cizině. Občas tedy jezdím na kempy do zahraničí, ale to je hodně o sparinzích. Takže ano, jsem hrdý reprezentant. Vítězství! BéJéPéčka!“