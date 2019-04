Novotný: Rittigových názorů si vážím. Kareš? To jméno neřeknu, ničí byznys | iSport.cz

Organizace XFN je v kritickém stavu. V nedávném rozhovoru pro deník Sport to potvrdil i její šéf Petr Kareš. Mimo jiné také uvedl, že veliký vliv na dění v tuzemském MMA má v současnosti podnikatel s kontroverzní pověstí Ivo Rittig, který prý financuje konkurenční organizaci OKTAGON MMA. To ale vyvrací její promotér Ondřej Novotný. Nicméně nepopírá, že se s Rittigem dobře zná. Vysvětluje také, jaký přínos má Rittig pro pro prostředí bojových sportů a popíše ze svého pohledu rozdíl mezi lobbistou a fotbalovým bossem Romanem Berbrem.

Jaké je spojení podnikatele a lobbisty Iva Rittiga s vaší organizací?

„Znám Rittiga dvacet let. Vlastně celou dobu, co jsem v bojových sportech. Byli jsme spolu po světě na několika turnajích. A ať se to někomu líbí nebo ne, je to jeden z nejvzdělanějších lidí v bojových sportech skrz na skrz. Má spoustu kontaktů po celém světě. Jeho bojové sporty ohromně zajímají, takže se ptá, mluví s bojovníky. Prostě ho baví se okolo toho motat. Diskutujeme spolu různé věci… Co by se dalo a nedalo, ale to je tak všechno.“

Dobře…

(Vskočí do řeči) „A ještě řeknu, že si jeho názorů v těchto odvětvích vážím, protože je mám prověřené časem a povětšinou se ukážou být velmi sofistikované.“

Promotér XFN Petr Kareš v nedávném rozhovoru pro deník Sport uvedl, že Rittig investuje do organizace Oktagon. Je to pravda?

„Zatím jsem si nevšiml, tak doufám, že to někdy na účtu postřehnu.“ (směje se)

Co je pravdy na tom, že Rittig přesvědčoval zápasníky XFN, aby přestoupili do vaší organizace?

„Nemyslím si, že by on, z jakékoliv své pozice, někoho k něčemu přesvědčoval. Ale to, že je zadobře s Karlosem Vémolou, že se s ním o tom Karlos bavil, stejně jako o dalších svých věcech, to je pravda, to vím určitě.