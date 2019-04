Jiří Denisa Procházka a triumf v Rizinu. Vémola: Ať nechodí do UFC! | iSport.cz

Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka. • FOTO: Barbora Reichová / Sport Dokázal, co zatím žádný jiný český bojovník před ním. Jiří „Denisa“ Procházka totiž vybojoval titul šampiona polotěžké váhy v proslulé japonské organizaci Rizin. To, že se jedná o obří úspěch, potvrzují i další hvězdy tuzemského MMA. V anketě navíc přední čeští zápasníci zapřemýšleli, jestli by měl bijec z Moravy zamířit do nejslavnější ligy světa, americké UFC. 1) Co na výhru Jiřího Procházky a zisk titulu organizace Rizin říkáte, jak významný je to úspěch? 2) Jak hodnotíte samotný zápas? 3) Měl by podle vás teď Procházka směřovat do nejslavnější organizace UFC? Záznam zápasu Jiří Procházka vs. Muhammed Lawal 720p 360p REKLAMA Fenomenální úspěch! Český bijec Procházka vybojoval pás v Japonsku

Karlos Vémola (MMA zápasník) 1) „Určitě je to největší úspěch českého MMA. Mám z toho velikou radost." 2) „Samotný zápas byl od Jirky výborně takticky zvládnutý. Lawal to nezvládl fyzicky ani takticky. I kdyby ho neukončil, tak by vyhrál 3:0 na body." 3) „Jestli by měl jit do UFC? Určitě ne, ať zůstane, kde je. Starají se tam o něj, mají ho tam rádi. Drží teď pás, tak ať ho obhajuje. V UFC by se o něj takhle nestarali. Japonci ho mají opravdu ohromně rádi."

Michal Martínek (MMA zápasník) 1) „Fenomenální úspěch, jelikož Rizin je prestižní asociace. Dále určitě úspěch pro Českou republiku a motivace pro mladý kluky a holky, že i kluk od nás dokáže v tomhle sportu mít takový úspěch, jako Jiří." 2) „Železná vůle, diváci si užili samotný zápas a nikdo proti tomu nemůže nic říct, souboj byl dlouhý, jak to má být." 3) „Já myslím, že si může vybírat už delší dobu, a teď to bude ještě zajímavější a uvidí se. Podle mě je připravený na 93 (váhovou kategorii) v UFC, aby tam udělal dobré výsledky, ale primárně bude záležet na něm a jeho týmu, co teď. Myslím, že si dá zasloužené volno, odpočine si a uvidí, co dál." Bojovník těžké váhy Michal Martínek získal nad soupeřem jasnou nadvládu. • Foto OKTAGON MMA

Machmud Muradov (MMA zápasník) 1) „Říkal jsem dopředu, že vyhraje TKO. Jirkovi gratuluji, je to frajer. Mám ho rád jako člověka. Podle mě je to největší MMA zápasník v Československu." 2) „Byl to krásný zápas. První kolo myslím, že lehce vyhrál King MO, ale jinak super. Klobouk dolů, jak počkal a nepospíchal." 3) „Proč by měl chodit do UFC, když je hvězdou v Rizinu? Myslím, že je mu tam dobře a vše má svůj čas. Teď je myslím čas zápasit v Japonsku, kde ho mají rádi. A Rizin je podle mě na velmi dobré úrovni. Myslím, že Jirka teď jde správnou cestou."

David Kozma (MMA zápasník) 1) „Paráda. Je to největší úspěch českého MMA v historii. Moc jsem mu to přál a gratuluju." 2) „Zápas to nebyl úplně nejzáživnější. Bylo to opatrné z obou stran. Závěr ale Jirka zabral a knokautoval soupeře, takže super." 3) „Samozřejmě bych ho tam rád viděl. Je to ale na něm. V Japonsku má spoustu fanoušků a jako šampion se tam určitě nebude mít špatně. Jsem zvědav, jak se rozhodne." David Kozma porazil Gábora Borárose v druhém kole na TKO (zranění) • Foto Martin Sekanina / CNC / Profimedia

David Dvořák (MMA zápasník) 1) „Skvělá zpráva pro české MMA. Nádherný zápas a ukončení. Přesně takhle jsem si to představoval. Mám ohromnou radost." 2) „Sedlo to přesně, jak mělo. Jirka sice dostal pár tvrdších úderů, ale bylo vidět, jak si pro to jde a udělá pro výhru maximum. Skvěle zvládnutý zápas." 3) „Podle mě ne. V Rizinu je hvězda a případný zápas s Baderem z Bellatoru by byla senzace. Šampion vs. šampion. Potom klidně UFC, ale podle mě ho tam neocení. UFC nemá ducha pravého válečníka jako je Jirka a já osobně bych ho rád viděl pod hlavičkou Rizinu aspoň ještě do té doby, dokud bude on sám cítit, že ho soupeři posouvají. Pak je jasné, že musí jít o krok dál. Tak či tak se na jeho další zápas těším, ať to bude kdekoli na světě."

Miloš Petrášek (MMA zápasník) 1) „Je to nejvýznamnější milník pro české MMA, kterého kdo kdy dosáhl." 2) „Jirka mi přišel opatrnější než obvykle. Myslím, že kdyby nebylo jejich prvního zápasu, tak by to mělo o dost rychlejší průběh. Takhle ho Jirka takticky a opatrně utahal ve dvou kolech a ve třetím dokončil, aniž by musel více riskovat. Krásná práce." 3) „Neznám podmínky, které mu Japonsko poskytuje a které mu nabízí UFC. Každopádně jestli tam půjde teď, nebo za 1-2 roky, kdy v Japonsku ještě více upevní svou pozici, je asi jedno. Tak jako tak si myslím, že o jménu Procházka ještě hodně uslyšíme."