Rittig promluvil o přátelství s Vémolou, Oktagonu a zhodnotil XFN | iSport.cz

Málokteré jméno dokáže vzbuzovat takové emoce. Ivo Rittig je si toho dobře vědom. „Nejsem žádný Mirek Dušín, pro sprosté slovo nejdu daleko, pro ránu jsem dříve taky nešel daleko,“ říká otevřeně. „Ale mám několik zásad. Podaná ruka platí a nelžu. Jsem stará škola. A nerozlišuji nijak lidi na chudý nebo bohatý.“ Během rozhovoru se rozohní jen jednou, a to když si vzpomene, jak mu kauza předražených jízdenek převrátila život na ruby. Upřímně přiznává, že i proto je teď víc vidět na sociálních sítích. Chce tím totiž lidem vysvětlit, jaký skutečně je. „Nechci, aby si mysleli, že jsem nějaký nabob, který jim něco ukradl,“ dodává rázně.

Kdybyste měl sám říci, kdo je Ivo Rittig, jak by zněla odpověď?

„No tak, když si zadáte na nějakém internetovém vyhledávači mé jméno, tak tam vyběhne asi osmdesát tisíc odkazů a asi pět tisíc fotek, ale o to nejde… Ivo Rittig je šestapadesátiletý chlap, který má šest dětí a snaží se postarat o svou rodinu. V Česku momentálně nepodniká, žije střídavě tady a v Monaku.“

Jste často zmiňován coby kontroverzní podnikatel a lobbista, jak tento popis vnímáte?

„Nevnímám to nijak. Sám se za kontroverzního nepovažuji.“

Od kdy vás baví bojové sporty?

„Od roku 1991, kdy se tu snažil Petr Macháček dělat své první zápasy. Tuším, že to bylo v Paláci kultury. Tehdy jsem se se svými obchodními přáteli pohyboval po světě, ukázali mi v roce 1990 první galavečer v Bruselu, pak v Holandsku. Byl jsem se podívat na několik turnajů v kickboxu. A tuším, že v roce 1993 jsem udělal první gala v hotelu Hilton. Tam byl souběh fullcontactu, kickboxu, thajboxu. Tehdy se nám to podařilo dostat i do televize. Snažili jsme se tomu dát luxusnější úroveň. Později jsme pořádali i větší akce, například v Bobycentru v Brně.“

A co vás jako fanouška baví na soubojích v ringu či kleci?

„Když jsem byl v dětských letech, tak jsem asi dva roky dělal zápasy ve volném stylu. Později jsem přešel na silové sporty, jako je veslování. Dalo by se říci, že to bylo skoro vrcholově. Tehdy už se trénovalo dvoufázově každý den. Pak jsem sport přestal dělat, jen jsem si občas někde zaboxoval. A když mi to tehdy ukázali v Belgii, tak jsem si řekl: akční, rychlý… Zkrátka se mi to zalíbilo.“

Proč se angažujete právě v organizaci OKTAGON MMA?

„Vy si myslíte, že se angažuju v Oktagonu?“

Minimálně radami ano. Promotér Ondřej Novotný říkal, že se s vámi radí.

„Tak radit a angažovat, to jsou rozdílná tvrzení. Úplně teď nerozumím vaší otázce.“

Proč jste si vybral právě tuto organizaci? Je to právě kvůli přátelství s promotérem Novotným?

„S Ondřejem Novotným se bavím, to je pravda, protože on byl jedním ze speakerů před dvaceti lety, kterého jsme si na naše galavečery najali. Proto se známe. Myslím si, že je to správný člověk na správném místě. Já jsem tedy ani Oktagon příliš nezaznamenal. Poprvé jsem ho viděl minulé léto na Štvanici a byl jsem překvapený profesionalitou a kvalitou toho, co se dá v českých poměrech udělat. Tehdy jsem si k tomu získal nějaké informace, pak jsme se potkali a to je všechno.“

A radíte se i s Pavlem Nerudou, který je vlastně duchovním otcem Oktagonu?

„Vím, kdo to je, že založil Oktagon, bavil jsem se s ním asi čtyřikrát pětkrát. Tuším, že on bydlí stále na Slovensku, tak se opravdu vidíme jen u příležitosti galavečerů. S Ondrou Novotným se vidím výrazně častěji, protože bydlí v Praze.“

Novotný o vás mluvil jako o velikém mecenáši bojových sportů, ale do jeho organizace prý žádné peníze nedáváte. Proč vlastně? Nebo máte v plánu rozjet nějakou svou organizaci?

„Znovu říkám, bojové sporty mě baví a za ta léta jsem poznal sto, možná i tisíc zápasníků. Můj zájem vznikl tím, že jsem viděl, jakou kvalitu má Oktagon, a když jsem se pak bavil s Ondřejem o tom, co je tu, co se tu děje, tak to získalo můj zájem. Ale zásadně v této republice nepodnikám, protože jsem si řekl, že dokud budou probíhat soudní spory, které se vedou, tak tu podnikat nebudu. Polovinu roku jsem v Monaku, což mi ve své podstatě i přikazuje zákon a v současné době, co se týká bojových sportů, tak z toho nemám ani finanční přínos, ani do toho neinvestuji. Jsem v tom opravdu jen v roli poradce, když někdo stojí o mou radu.“

A výhledově?

„Nepopírám, že mě to do budoucna zajímá, a to hlavně v zahraničí. A pakliže se v MMA bude v Evropě vyvíjet situace, jako se tomu děje teď. To znamená, že na prvním místě je Polsko, na druhém Česko, na třetím Slovensko, tak si myslím, že se může udělat několik galavečerů v Evropě, na kterých opravdu půjde vydělat peníze a může se konkurovat Bellatoru nebo UFC.“

Je pravdou, že jste chtěl koupit XFN?