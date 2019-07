Čeští fighteři jsou líní vycestovat, říká Pešta. Kdo má šanci v UFC? | iSport.cz

V Americe je teď jako doma. Viktor Pešta se na svůj další zápas připravoval na Floridě, v dílně světových MMA hvězd Hard Knocks 365. A říká, že by cestu za humna doporučil i ostatním českým bijcům.

Co je pro vás v současnosti cílem? Návrat do UFC?

„Samozřejmě, že do UFC pořád chci, to je jasný. Rozhodně to není tak, že bych si řekl, že si dám pár zápasů v Čechách a budu pomýšlet na důchod, to rozhodně ne. Nicméně mně se líbí, že je teď MMA v České republice na obrovském vzestupu. Ačkoli se snažím být světovým zápasník, nebo bych jím rád byl, tak pořád musím brát v potaz to, že drtivá většina lidí, kteří se o mě zajímají, jsou Češi nebo Slováci, prostě lokální publikum. Takže je jedině logické zápasit v Česku a trochu se těmto lidem předvést.“

Už 27. července budete zápasit pod organizací Oktagon MMA na Štvanici. Byly i další nabídky?

„Zase jsem měl nabídky třeba z Ruska, které byly i finančně zajímavější. Ale řekl jsem si, že když zápasím někde v Rusku, tak to ve finále u nás nikoho pořádně nezajímá. I když tam nastoupím s hodně dobrým soupeřem, tak ta jména domácím fanouškům nic neřeknou. Proto jsem si řekl, O.K. dám pár zápasů doma, poměřím se třeba s nějakýma českýma nebo slovenskýma klukama a uvidíme, co z toho bude.“

Dostat se do UFC je těžké. Co myslíte, rozhoduje o tom víc kvalita zápasníka, nebo schopnosti jeho managementu?

„Já myslím, že management může hrát roli, ale nemyslím, že to hraje až tak velkou roli, jak lidi občas tvrdí. Podle mě se na to trochu čeští kluci vymlouvají. Že prostě nemají kontakty a podobně. Teď například bude Martínek v Contender series a nevím o tom, že by měl nějakého světového manažera. Když prostě člověk má výsledky, tak ho manažeři i sami osloví. Koneckonců se mnou to bylo úplně stejně, když mě tehdy oslovil management ze Švédska.“

A vidíte u nás někoho, kdo by se mohl v blízké době objevit v UFC?

„Tak určitě Jirka Procházka, ten by se tam určitě mohl objevit, pokud chce, nebo mu to nějak dává smysl. Z nějakých míň propíraných jmen bych zmínil Magdu Šormovou, která teď vyhrála zápas na turnaji organizace Invicta FC, což je vlastně takový předstupeň UFC pro ženské zápasy.“

Nikdo další vás nenapadá?

„Jsou i další dobří, ale mají i prohry, jejich skóre není takové. Do UFC se berou lidi, kteří mají hezky nablýskané skóre, anebo podávají opravdu suverénní výkony. Klukům se teď daří dobře, ale pořád potřebují porazit nějaká velká světová jména.“

Mimochodem vy teď trénujete na Floridě v gymu Hard Knocks 365. Proč jste si vybral právě tohle místo?

„Líbí se mi, že je to sice špičkový gym, přitom ne tak moc velký. Vládne tam pořád taková rodinná atmosféra. Ve velkých gymech jako je American Top Team nebo JacksonWink, je to obrovské. Spousta lidí na tréninku. Třeba i šedesát! Chodí tam mnoho hobbyčkářů, kteří si tam jdou jenom zatrénovat. Je to prostě ZOO. Hard Knocks je jenom pro profíky. Chodí sem i hobbyčkáři, ale to je jen pár tréninků denně, úplně zanedbatelná část. A celá tělocvična je vlastně udělána tak, aby sloužila profesionálním sportovcům. Je tady i silová a kardio zóna, kde se připravují nejen MMA zápasníci, ale třeba i NFL hráči nebo baseballisti. Nicméně jsou to všechno profesionální atleti.“

Českých zápasníků, kteří by často trénovali v zahraničí, moc není. Co si o tom myslíte?

„Ve zkratce, je to prostě tak, že čeští fighteři jsou líní vycestovat. Přitom zrovna v Hard Knocks nevím o nikom, kdo by byl z okolí. Všichni to tam mají v hlavě nastavené tak, že chtějí trénovat s nejlepšíma a nemají problém se někam přesunout. Lidé, co se sem sjíždí, mají jasný cíl, čeho chtějí dosáhnout a atmosféra v gymu podle toho vypadá. I výsledky jsou úplně jiné.“