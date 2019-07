Oktagon 13: Vémola vs. Da Silva. Má smrtící rány, varují Terminátora hvězdy MMA | iSport.cz

Karlos Vémola vs. Henrique da Silva. Bude se podle všeho jednat o neuvěřitelně napínavý duel. Proti ikoně českého MMA totiž nastoupí opravdu ostřílený bojovník se zkušenostmi z UFC. • FOTO: koláž iSport.cz Bitva, na kterou si zatím netroufli ani filmaři. Vetřelec versus Predátor, King Kong kontra Godzilla, to už tady bylo, ale souboj Terminátora s Frankensteinem ještě ne. Už v sobotu jej ale nabídne MMA turnaj Oktagon 13 na pražské Štvanici. Alespoň podle přezdívek aktérů hlavního zápasu večera, Karlose Vémoly a Henriqueho da Silvy. A bude se podle všeho jednat o neuvěřitelně napínavý duel. Proti ikoně českého MMA totiž nastoupí opravdu ostřílený bojovník se zkušenostmi z UFC. Galavečer Oktagon 13 se všemi zápasy vysílá živě od 18:30 v sobotu 27. července

O2 TV Sport „Zastavím ho v prvním kole!“ hlásá rázně Vémola. Devětadvacetiletého Brazilce však není radno podceňovat. Bojoval například s korunním princem světové polotěžké váhy Johnnym Walkerem. Sice obávanému gladiátorovi UFC na body podlehl, ale ustál s ním plná tři kola, což se doposud povedlo jen dvěma lidem. A jak vidí Vémolova rivala persony tuzemského MMA? Otázka: Jak hodnotíte Henriqueho da Silvu jako MMA bojovníka, bude pro Karlose Vémolu těžkým soupeřem? A na co by si měl dát Terminátor pozor?

André Reinders Trenér a bývalý zápasník MMA „Henrique je nebezpečný bojovník, jeho doménou je odolná hlava, tvrdá rána a neskutečné odhodlání zvítězit, které mu už několikrát v kariéře vyhrálo téměř prohraný zápas. Stylisticky by měl Karlosovi sedět, protože nemá úplně nejlepší obranu před strhy. Dokud ho Karlos nedostane na zem, musí být extrémně koncentrovaný a ostražitý. Stejně tak, pokud by se Henriquemu podařilo vstát, i téměř vyčerpaný dokáže dát knokautový úder.“ Trenér a bývalý MMA zápasník André Reinders • Foto OKTAGON MMA

Daniel Barták Trenér MMA „Henriqueho da Silvu vnímám jako tvrdého bojovníka. Hlavně v postoji dokáže předvádět divy. Je to asi nejtěžší Karlosův soupeř za poslední tři roky. I když má z posledních devíti zápasů šest proher, tak bych ho vůbec nepodceňoval. Zkušenosti ze zápasů s Johnnym Walkerem nebo Jordanem Johnsonem jsou k nezaplacení. Tohle samozřejmě bude úplně o něčem jiném, už jenom díky Vémolově stylu. Podle mě jestli Karlos neukončí zápas do druhého kola, mohl by mít velké problémy. Což neznamená, že je nebude mít i během prvních dvou kol. Karlos by si měl dát pozor hlavně v postoji. Frankensteinova zadní je smrtící, což minule pocítil Gottvald. Uvidíme, jak se Vémola vypořádá s Brazilcovou výškou a tedy i rozpětím. A taky jsem zvědavý, jaký má Silva wrestling a zem. Jestli bude na tu Karlosovu stačit, protože tady se nejspíš bude lámat chleba.“ Přední MMA trenér Daniel Barták • Foto czechfighters.cz

Ondřej Novotný Moderátor a promotér OKTAGON MMA „Silva patří do širší světové špičky. A to díky tomu, co umí nejlépe: přežít tlak, ze kterého povstane jako vítěz. Těžkým soupeřem byl pro kohokoliv, s kým nastoupil. Karlos si musí dát pozor, aby se neunáhlil a především neinkasoval do hlavy.“ Moderátor Ondřej Novotný zpovídá Karlose Vémolu • Foto Michal Beránek (Sport)

Petr Ondruš Jeden z nejzkušenějších českých zápasníků MMA a K-1 „Myslím, že to bude tentokrát pro Karlose docela oříšek, který nebude vůbec jednoduché rozlousknout. Frankenstein je opravdový bojovník. Nebezpečný na zemi i v postoji a to i v situacích, kdy vypadá, že už vůbec nemůže. Je tvrdý, přesný a má výbornou fyzičku. Karlos je zkušený zápasník, ale tady si musí dát pozor na něco, co ani on není schopen dopředu rozpoznat, a to je Henriqueho nevyzpytatelnost.“ Petr Píno Ondruš a jeho póza při vážení před duelem proti Patriku Kinclovi • Foto Pavel Mazáč / Sport

Pavol Neruda Promotér OKTAGON MMA „Henrique da Silva je naprostý střelec, ultra nebezpečný bojovník. Nejtěžší ze všech, s kterými Karlos prozatím zápasil. Z 15 vítězství má 13 KO, málokdo se může pochlubit něčím takovým. Za mě opravdu nebezpečný. Karlos si musí dát pozor na jeho údery. Přední, zadní, aby ho neposadil na zadek. Možná se Karlos bude pokoušet o svůj typický útok, tak aby při tom nedostal nějakou ránu, která by ho vypnula. Hádám, že se to nestane, ale na to si určitě musí dát největší pozor.“ Pavol Neruda • Foto facebook.com

Miloš Petrášek MMA zápasník „Brazilec je tvrdý striker, který dokáže hodně ustát a když se trefí, tak může být ve vteřině po zápase. I přes to si však myslím, že je to pro Karlose dobrý souboj. Jestli má někde Silva rezervu, tak je to na zemi. Podle posledního zápasu má nejtvrdší úder, když vás změří a trefí z místa. Karlos by měl být proto celý zápas v pohybu.“ Miloš Petrášek • Foto Instagram.com/@milos_petrasek

Jakub Müller MMA trenér a rozhodčí „Henrique da Silva je kvalitní zápasník, který měl sice v UFC bilanci 2-4, ale s hodně dobrými soupeři. Jeho styl je pro Brazílii klasický: Muay Thai + brazilské jiu jitsu. Určitě bude nebezpečný v prvním kole, poté si myslím, že bude trochu odcházet kondičně. S Gottvaldem celkem dost brzy dýchal přes pusu, podle mě ho měl Jay Jay na lopatě.“ Jakub Müller, trenér a rozhodčí MMA • Foto Czechfighters.cz