Experti radí Pudilové: Čas na restart! Za zkušenostmi musí za hranice | iSport.cz

Lucie Pudilová s Antoninou Ševčenkovou prohrála • FOTO: Profimedia.cz Boj do posledních sil. Česká zápasnice Lucie Pudilová sice v sobotním duelu na turnaji UFC on ESPN 5 v americkém Newarku podlehla Antonině Ševčenkové, ale za odhodlání, které předvedla, se rozhodně stydět nemusí. Společně se soupeřkou z Kyrgyzstánu si navíc vysloužila ocenění za zápas večera. „Podle mě má výborné instinkty, agresivitu i srdce. Ale techniku a zkušenosti musí získat ve světovém týmu,“ komentuje výsledky rodačky Viktor Pešta, bývalý válečník UFC. A co říkají na poslední zápas „Příbramské střely“ další persony bojových sportů a co jí radí zlepšit?

Karlos Vémola, MMA zápasník, první Čech v UFC „Lucčin zápas byl prohlášen za souboj večera, což je skvělá zpráva pro české MMA. Lucka si udrží smlouvu s UFC. Tato organizace nikdy nepropouští někoho, kdo má za sebou souboj večera. Můžete mít šest proher v řadě, ale pokud máte zápas večera, dostáváte další šanci. Jsem za to moc rád, ona má určitě na to, aby tam dál zápasila. Tento duel byl jen velmi špatný takticky, Lucku jsem v mnoha střetech viděl výborně připravenou v postoji, teď se to vůbec nesnažila ukázat. Pokoušela se za každou cenu vzít soupeřku na zem, kde jsme viděli, že Antonina Ševčenková byla mnohem lepší. Myslím, že Lucka měla volit taktiku více ran, než pokusy o strhnutí, aby jí trochu otřásla. Na její obranu, jak na konci rivalku házela, tak si ji hodila do zad. Jednalo se o situaci, která se ani nedá natrénovat. Hodíte soupeře, a on vám z toho hned vleze na záda. Proto nemůžeme ukončení Lucce úplně vyčítat, soupeřka to udělala naprosto skvěle. To se málokdy vidí. Jsem opravdu šťastný, že Lucka dostala to ocenění, získala tím pádem finanční bonus, což jí pomůže s přípravou. A nad dalšími tréninky by se měla zamyslet. Pokud chce zápasit mezi nejlepšími, tak musí trénovat jako oni, tedy v top podmínkách s těmi nejlepšími sparingpartnery. Za nimi ale musí vyjet do zahraničí.“

Viktor Pešta, MMA zápasník, druhý Čech v UFC „Myslím, že si Lucku ještě nechají. Až na ten poslední zápas byly její prohry vždy na body ve vyrovnaných a pěkných zápasech. Co by měla změnit? Myslím, že by potřebovala začít trénovat v zahraničí ve špičkovém gymu. Podle mě už dávno přerostla Příbram a je vidět, že po technické stránce je ještě prostor ke zlepšení. Má určitě obrovský potenciál. Vládne skvělými instinkty, agresivitou i srdcem. Ale techniku a zkušenosti musí získat ve světovém týmu.“

Patrik Kincl, MMA zápasník „Podle mě potřebuje Lucka zásadní změnu. Celkový koncept tréninků a začít stavět na nových základech. UFC je nejvyšší liga a je potřeba se jí přizpůsobit. Jako UFC zápasnice má v každém gymu dveře otevřené, tak si stačí vybrat ten, kde mají výsledky a kde bude mít dostatek sparing parnerů.“

Daniel Barták, trenér MMA „Věřím, že jí v UFC dají ještě šanci. Líbí se jim její atraktivní pojetí boje, takže by si ji tam mohli podržet. Kde je chyba, si musí vyhodnotit její tým. Nevidím pod pokličku. V posledním zápase byla podle mě zvolená taktika dobře, ale nejsem si jistý, zda úplně Lucce seděla. Posledním take downem (strh na zem) vyloženě nabídla soupeřce záda. To byla taktická chyba. Co bych doporučil? Aby odjela na delší dobu na kvalitní zahraniční kemp, do gymu, kde bude mít kvalitní sparing partnery, kteří ji mohou v kariéře posunout dále.“

André Reinders, trenér a bývalý mistr Evropy v MMA „Matchmakeři UFC Lucce vůbec nedávají snadné soupeřky, a ta tak bohužel nasbírala tři prohry v řadě. Její včerejší zápas s Antoninou Ševčenkovou byl jiný, než ty předcházející a místo přestřelek v postoji se Lucka snažila zápas, se světovou šampiónkou v thaiboxu, přenést na zem. Bohužel ve druhém kole použila nebezpečný strh za jednu nohu s hlavou ven, u kterého je poměrně snadné přelézt do zad. Což se přesně stalo a Antonina toho dokonale využila. Přesto téměř vždy Lucka díky své zarputilosti a bojovnosti udělá atraktivní zápas. Ostatně už podruhé dostala bonus za zápas večera, což nebývá obvyklé u duelů, které nejsou na hlavní kartě. Takže věřím, že jí UFC i přes prohry nechá. Otázka, co to zanechá na její psychice a také na jejím trenérovi, jestli ji konečně domluví nějaký kvalitní MMA kemp.“