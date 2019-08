Král těžké váhy v šoku, padl po tvrdém TKO! Demoloval i grázl Diaz | iSport.cz

Nejtvrdším mužem ve světě MMA je hasič. Američan Stipe Miocic se po roce vrátil na trůn těžké váhy, krajanovi Danielu Cormierovi uštědřil první porážku v této divizi v kariéře. Ze začátku to přitom vypadalo s novým šampionem opravdu špatně. V prvním kole ho soupeř většinu času kontroloval na zemi, v dalších dvou pětiminutovkách se strhlo několik přestřelek, ve kterých opět přesněji zasahoval Cormier.

Se startem čtvrtého kola se ale vše otočilo. Miocic úplně změnil taktiku, začal se lépe pohybovat a zasypával vyčerpaného rivala údery na tělo. Poté značně oslabeného soka trefil přesným direktem na bradu a šanci nepustil. Vrhnul se na čtyřicetiletého krajana jako na kořist a ringový rozhodčí po chvíli bojovníky odtrhl od sebe. Zlepšený pohyb tak mohl rodák z Ohia ukázat i při vítězném tanečku.

„DC je tvrdý zk****syn,“ vyzdvihl v pozápasovém rozhovoru soupeře nový majitel titulového opasku. „Věděl jsem, že ho ty údery bolí. Viděl jsem, jak mu padají ruce. Musel jsem pořád pracovat a nepolevovat, než se mi otevře nějaká příležitost. Teď jsem strašně unavený, chci jít domů,“ zhodnotil poté výkon.

