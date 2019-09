Makhmud Muradov a UFC: Senzace! Populární bijec podepsal smlouvu s UFC, nastoupí už v září | iSport.cz

Významná kapitola v příběhu bojovníka Machmuda Muradova. V pondělí podepsal smlouvu na 4 zápasy v UFC. Dosahl tak cíle, k němuž dlouho směřoval.

„Znamená to pro mě, že jsem první Uzbek v UFC a že jsem asi na správné cestě. Jsem rád, že tam jsem,“ sdělil nadšeně populární bojovník. „Jdu za dva týdny na zápas. Chtěl jsem zápasit už ve váze do 77 kilogramů, bude to ještě do 84 kil, ale nevadí. Takové nabídky se neodmítají. Ano, účast v Dana White's Tuesday Night Contender Series jsem odmítl, ale jen proto, že jsem čekal na smlouvu přímo s UFC,“ připomíná Muradov.

Jednání s UFC probíhala už nějakou dobu, ale teprve před několika dny bylo znát, že vše dobře dopadne.

„Dlouho jsme se s nimi bavili a konečně je to tady. Rodiče byli ohromně šťastní i kamarádi. Já jsem taky rád, ani pořád nedokážu uvěřit, že to dopadlo. Pět šest dnů se s nimi o tom oficiálně bavíme a dnes to podepsali. Ale už dva tři dny zpět jsem věděl, že to podepíšeme, všechno k tomu směřovalo,“ dodává spokojeně nový bojovník UFC.

Muradov začal profesionální zápasnickou kariéru před sedmi lety. Od roku 2012 absolvoval osmadvacet zápasů, z nichž dvaadvacet vyhrál. Úctyhodnou bilanci podtrhuje fakt, že táhne šňůru jedenácti vítězství v řadě, a toho si musel všimnout i takový gigant, jako je UFC. Uzbecký bojovník je ale v hledáčku nejslavnější organizace světa už dlouho.

Před několika měsíci si jej na kobereček zavolal sám prezident nejslavnější ligy Dana White. Chtěl, aby se předvedl v jeho televizní show Tuesday Night Conteder Series, ve které se soutěží právě o smlouvu v asociaci snů. Muradov ale odmítl s tím, že se mezi elitu chce dostat napřímo, ne přes „přijímací zkoušku.“ Při nedávné návštěvě Spojených státu amerických se dokonce s šéfem věhlasné ligy fotil. „Víme o tobě, víme o tobě všechno,“ řekl zápasníkovi White.

Neuběhlo ani pár měsíců a vysněná nabídka opravdu přišla. Není se čemu divit, Mach porazil několik soupeřů vysoké úrovně, k tomu má velmi atraktivní styl, a o to jde divákům i promotérům především. Naskočené koleno, kterým sejmul už několik rivalů, by i na turnajích UFC hravě ovládlo anketu o ukončení večera.

Oblíbenci Čechů a Slováků navíc pomohly i dobré přátelské vztahy. Muradov je jediný zápasník smíšených bojových umění, který spadá pod společnost TMT Productions, již vlastní slavný boxer Floyd Mayweather. Legendárního Američana zná každý, kdo se zajímá o bojové sporty. Proto vyvolalo obrovskou odezvu, když na Instagram umístil video s Machovými knokauty a popsal jej slovy „Nejlepší MMA zápasník světa.“ Na příspěvek reagoval například šampion dvou váhových kategorií Henry Cejudo.

Uzbek tak dostává šanci potvrdit Mayweatherovo prohlášení. Ve velterové váze UFC, do které shazuje, drží titulový opasek Nigerijec Kamaru Usman. K duelu s týmovým partnerem Viktora Pešty ale vede ještě dlouhá cesta, kterou Muradov načne právě 28. září v Kodani.

Podle informací Deníku Sport by soupeřem uzbeckého bijce měl být Alessio di Chirico. Itala s bilancí angažovali matchmakeři do UFC bez jediné porážky. Po šesti duelech v organizaci má momentálně bilanci 12-3. Domácí fanoušci by rodáka z Říma mohli znát, porazil totiž bývalého bojovníka a uznávaného trenéra Andrého Reinderse.

Akci UFC Fight Night 160 zakončí zápas Jacka Hermanssona s Jaredem Canonnierem. Švédský Joker, jak zní Hermansonnova přezdívka, je posledním přemožitelem Karlose Vémoly. To poukazuje na kvality celého turnaje. Galavečer proběhne v Royal aréně, což je největší hala v Dánsku s kapacitou 16 000 diváků. Fanoušci by tak mohli připravit podobnou kulisu, na jakou je Mach zvyklý z akcí organizace Oktagonu MMA, do jejíž stáje v současnosti patří.

Muradov míří do UFC: I když tam budu hvězdou, zůstanu v Praze