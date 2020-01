Brazilec, co zazářil v Oktagonu: Dejte mi další zápas! Bohužel nevím nic | iSport.cz

Bojoval ve slavné UFC nebo ruské ACB, vyprodaná O2 arena mu však učarovala natolik, že se chce do Čech vrátit. Leandro Silva je bezpochyby jedna z nejzajímavějších osobností, které figurují v žebříčku velterové váhy organizace Oktagon MMA. Čtyřiatřicetiletý Brazilec, jehož za celou kariéru nedokázal žádný protivník porazit před limitem, jde totiž do všeho naplno. Snil o životě profesionálního fotbalisty, ve dvaceti letech se ale vydal cestou MMA. Mimo to hraje také na kytaru, zpívá či si příležitostně přivydělává jako herec.

Váš poslední zápas se uskutečnil v listopadu v Praze, porazil jste Roberta Bryczeka. Když se na souboj podíváte zpětně, byl jste spokojen se svým výkonem?

„Samozřejmě musím ještě zapracovat na některých detailech. Z celkového výkonu jsem měl radost, protože Bryczek byl opravdu tvrdý a kvalitní soupeř.“

Jak na vás zapůsobili čeští fanoušci, Praha a celkově galavečer Oktagon 15?

„Zápasit v Praze bylo opravdu úžasné. Většina lidí v hale mi sice nefandila, ale cítil jsem tu energii, vážně neuvěřitelná vášeň pro boj. Šílenost! A zápasit před dvaceti tisíci lidmi pro mě byla skvělá zkušenost.“

Do Čech a do organizace Oktagon MMA by jste se rád vrátil?

„Ano! Na sto procent bych se v Oktagonu rád představil znovu. Myslím, že mám schopnosti na to, abych evropským fanouškům ukázal dobré zápasy, u kterých se budou bavit.“

Ale promotéři se zatím neozvali.

„Bohužel ne, o příštím souboji nevím vůbec nic. Ani slovo o smlouvě, financích nebo soupeři, jsem z toho opravdu smutný. Snažím se totiž vždy dát do zápasu naprosto vše, abych pobavil každého, kdo se dívá. A vím, že můžu ukázat mnohem víc a posunout Oktagon ještě dál, než teď je. Ale takový je život a já beru úplně všechno, co nabízí. Vždy zůstanu na své cestě a budu následovat svou vizi.“

Myslíte, že si zasloužíte titulový zápas s Davidem Kozmou? Přece jen jste druhý v žebříčku a první Maté Kertész prohrál jak s šampionem, tak s Bryczekem, kterého jste porazil.

„Abych byl upřímný, tak myslím, že zatím ne, protože jsem v Oktagonu zápasil pouze jednou. Ale jestli mě po prvním duelu dali na druhé místo, tak si myslím, že jsem ve hře o titul a může se stát cokoliv.“

Viděl jste Kozmův poslední souboj v Rusku?

„Viděl, bohužel pro něj se stalo to nejhorší a prohrál. Ale sám dobře vím, že to je normální. Neexistuje Superman, který nikdy nemůže prohrát, a pokud jo, stejně se najde kryptonit. Teorie chaosu je pravdivá!“ (směje se)

V profesionální kariéře jste prohrál osmkrát, ale vždy na body. Je vůbec možné najít kryptonit k tomu, aby vás někdo ukončil před limitem?

„Prohry mě hodně naučily, jenže ani já nejsem Superman, takže se nebojím kryptonitu, ale rozhodčích. (směje se) Proto trénuju neustále a každý den v roce se snažím zlepšit.“

Jak porážky snášíte?

„Nikdy jsem opravdu neprohrál. Nikdy! Ten, kdo prohraje, se nic nenaučí. Já vítězím, nebo se dozvídám, co potřebuji zlepšit, proto se pokaždé vracím silnější.“

Ve fotbale jsem moc nevydělával

Po žádném neúspěchu jste neuvažoval o konci?

„Ne. Někteří lidé si myslí, že jsem s MMA začal pozdě, protože jsem šel na první wrestlingový trénink, když mi bylo dvacet, předtím jsem byl téměř profesionálním fotbalistou. Ve všem, co dělám, se velmi rychle vyvíjím a chci hodně dokázat, což taky dokážu. Připravuju se jen na to nejlepší. Stejně jako se připravuje moje nejlepší verze, která teprve přijde.“

Takže jste nechtěl být zápasníkem odmala?

„Mým snem bylo stát se profesionálním fotbalistou, ale teď jsem spadl hluboko do světa bojování. Nezáleží, jestli budu první, druhý, třetí, ale vždy chci být jedním z nejlepších ve všem, co dělám.“

Proč jste vlastně přešel od fotbalu k MMA?

„Myslím, že si mě MMA samo vybralo. Ve fotbale jsem moc nevydělával, prostě jsem si špatně zvolil, a tak jsem potřeboval změnu. Miluju MMA, ale pořád si chodím i zakopat.“

Na to, že jste začal až ve dvaceti letech, jste se rychle dostal až do American Top Teamu, jednoho z nejlepších týmů na světě. Jak k tomu došlo?

„Přesně tak, trénuju v nejlepším gymu na světě, všimli si mě v roce 2015, po mém zápase v UFC v Riu de Janeiro, když jsem bojoval s Drewem Doberem. Vyhrál jsem, ale rozhodčí a zm**i z komise změnili verdikt na no contest (bez výsledku). Bylo to hloupé, ale politika je politika. Po tomhle zápase jsem šel do ATT a zůstal tam dodnes.“

Jak si užíváte sparingy s největšími světovými hvězdami?

„Moc, užívám si každou sekundu zápasnické i životní cesty. Je to tam fajn, protože při těch sparinzích někdy trefím, jindy inkasuju. Něco se přiučím, něco naučím ostatní. Ale vždy se tam dokážu skvěle připravit na válku, ať už mi postaví kohokoliv.“

Když vidíte zájem kolem týmových partnerů, je vašim snem vrátit se do UFC?

„Ne, už ne. UFC se hodně změnilo a nemyslím si, že by tam teď byli výhradně nejlepší zápasníci na světě, ale hlavně nejvíce trashtalkující zápasníci. Vadí mi, že je tam mnoho bojovníků, kteří nemají trash talk zapotřebí, jenže UFC je proto dostatečně nerespektuje. Kdybych se tam vrátil, tak to bude fajn, ale když ne, tak budu taky v pohodě. Vím, že ať budu v jakékoliv organizaci, dostanu se na špici divize, věřím tomu.“

Začínám se učit na klávesy

Zmiňujete trash talk, co říkáte na týmového kolegu Colbyho Covingtona, který je jím proslulý?

„Netrénuju s ním, přesně kvůli tomu. Nerespektuju ho jako člověka, protože řekl hodně špatných věcí o mé zemi. Respektuju celý ATT, ale Colbyho ne. Existuje mnoho lepších způsobů, jak prodat zápas.“

Máte na mysli jeho úlet, když nazval brazilské fanoušky „špinavými zvířaty“?

„Přesně tak, to se mi nelíbilo. Choval se jako debil. Mnoho lidí z Brazílie mu totiž pomohlo, sparing partneři, trenéři…“

Co děláte, když zrovna nejste v tělocvičně? Na Instagramu často sdílíte videa, kde hrajete na kytaru a zpíváte.

„Máte pravdu. Miluju trénink, ale rád taky hraju na kytaru a skládám písničky. Teď se začínám učit hrát na klávesy.“

Kdybyste nesportoval, skončíte u muziky?

„Možná… A jsem taky občas herec! Nejradši ale cestuji s přítelkyní po zajímavých místech, a pokud je to možné, tak tam trénuji, ochutnávám místní jídlo a poznávám kulturu.“

Vaše přítelkyně je Japonka. Jak jste se poznali?

„Potkal jsem ji v American Top Teamu, chodí tam trénovat brazilské jiu jitsu.“

Bojí se o vás, když nastupujete do klece?

„Ona mi ve všem naprosto věří, takže ví, že se mi nic nestane, protože vidí, jak se na každý zápas připravuju. Užíváme si celou tu cestu společně.“