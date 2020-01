Nejdřív zkoušky, pak UFC? Procházka přerostl Japonsko a může si vybírat | iSport.cz

Kam dál? Tuto otázku si musí položit český samuraj Jiří Procházka. Nejúspěšnějšímu MMA bojovníkovi České republiky totiž po zápase s Američanem C.B. Dollawayem skončila smlouva v japonské organizaci Rizin, kde drží pás šampiona polotěžké váhy. „Chci dokázat, že mám na to být světová jednička,“ prohlásil sebevědomě v rozhovoru pro deník Sport, a tak se nabízí přesun do slavné UFC, která už se sedmadvacetiletému bojovníkovi ozvala.

Pod japonskou organizací Rizin strávil čtyři roky. Za tu dobu bojoval Jiří Procházka v Asii dvanáctkrát. Prohrál jen jednou s Muhammedem Lawalem, tomu navíc porážku vrátil v souboji o titul. Rodákovi z Hostěradic je tak jasné, že pokud se chce posunout, musí jinam. „Výzvy pro mě jsou teď v jiných organizacích,“ slyšel Procházka dokonce od představitelů Rizinu. Přestože téměř všichni fanoušci chtějí, aby se představil v americké UFC, český samuraj se chce rozhodnout tak, jak je u něj zvykem. S klidem a čistou myslí. Před učiněním životního kroku tak musí prvně zvládnout studentské povinnosti.

Vrátil jste se z Japonska, kde jste porazil C.B. Dollawaye, jak zápas hodnotíte?

„Taktika celkem vyšla, i když jsem zápas nechával víceméně plynout. Nevyvářel jsem situace sám, ale nechával tvořit soupeře a na to jsem tvrdě odpovídal. Taková byla strategie našeho týmu, takže vše šlo docela dobře.“

Opět to byl velmi rychlý zápas, KO v prvním kole. Není to trošku škoda, že to tak rychle utíká?

„Není. Jsem přesvědčen, že má zápasnická úroveň je někde jinde oproti tomuto soupeři, kterého jsem měl. A když je zápasník někde jinde tou zápasnickou mentalitou boje, tak musí předvést jasný, precizní výkon a potvrdit roli favorita, protože jinak bych se mohl pořád někde plahočit. Já chci ukázat ten posun a chci dokázat, že mám na to být světová jednička.“

V Rizinu vám končí smlouva, byl to tedy poslední zápas pod touto asociací?

„Přesně tak, tímto duelem mi skončila smlouva v Rizinu a ti nás tak nějak nasměrovali dál. I od nich jsme to po zápase s týmem slyšeli, že už jsem je tam přerostl a výzvy pro mě jsou teď v jiných organizacích.“

Na zápas o titul vás vyzval Ryan Bader, dvojnásobný šampion organizace Bellator MMA. Co říkáte na tuto nabídku a jsou na stole i nějaké další?

„Tahle možnost tady je. Viděl jsem, že mě kontaktoval přes Instagram. Nevím, jestli může mluvit za celou organizaci, protože mě sice vyzval, ale nevím, jestli se k tomu mají všechny strany. My uvidíme, jaké budou podmínky, tam záleží na víc věcech. Já už mám delší dobu v hlavě UFC a jde o to, s jakými podmínkami bychom mohli jít ať tam, nebo tam. Bellator, nebo UFC. A to teď záleží na mém manažerovi, jak nabídky vyhodnotí, potom to zkonzultujeme společně s týmem a uvidíme.“

Téměř všichni by vás asi nejraději viděli v UFC, od té už jste tedy nabídku obdržel?

„Ano, je to tak.“

Ryanu Baderovi jste ale odpověděl, že vás čekají zkoušky ve škole a až pak bude čas na zábavu.

„Přesně tak. Je zkouškové období a mě čeká zkouška z fyziologie, kterou nemám šanci dát. (směje se) Protože tam musíme splnit různé protokoly, pak nám je musí potvrdit a až potom můžeme na test. Nějaké zkoušky už mám teda za sebou, ale většina mě čeká nyní v lednu, takže s chutí do toho!“

Fanoušci vám tedy mohou fandit i na poli studií.

„Přesně tak!“ (směje se)