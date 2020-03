Martínek o přechodu do unikátní MMA ligy o milion. Co s titulem Oktagonu? | iSport.cz

Skvělý příběh! Michal „Blackbeard“ Martínek musel kdysi skončit s hokejem, protože nechtěl přistoupit na korupční hru. Chtěli po něm peníze, a on odmítl. Přešel proto k MMA, kde si o svých úspěších v kleci rozhoduje hlavně sám, na vlastní pěst. Stal se českým šampionem a nyní podepsal smlouvu s prestižní americkou organizací PFL. A bude tak zápasit na stadionu hokejového týmu New York Islanders.

Asi teď nelitujete přestupu k MMA, že?

„Vůbec ne. Všechno se děje pro něco. Zrovna jako jsem nesčetně zápasů v hokeji vyhrál, tak jsem jich hodně i prohrál. Každá prohra bolí, ale právě díky tomu jsem se naučil prohrávat. A teď se vše vyvinulo tak, že o mě jeví zájem Spojené státy, Mike Tyson mi posílá podepsané rukavice, Tyson Fury si mě pozve domů, abychom se poznali. To vše pro mě znamená moc. Je pro mě i obrovská čest, že hájím české barvy. A je zajímavé, že jsem sice musel v hokeji skončit, ale přesto budu teď zápasit v New Yorku v hale týmu New York Islanders.“ (usmívá se)

Jak se do PFL těšíte?

„Moc, je to pro mě velká výzva. Jedná se o velmi prestižní organizaci, už proto, že je to jediná MMA organizace, kterou dávají společně s UFC na stanici ESPN. Dává mi to smysl i z hlediska financí. Je to pro mě opravdu obrovská možnost.“

MICHAL MARTÍNEK MMA zápasník Přezdívka: Blackbeard Narozen: 19. dubna 1990 (29 let) Výška/váha: 188 cm/110 kg Tým: Reinders MMA Profesionální bilance: 8:1 Největší úspěchy: šampion těžké váhy organizace OKTAGON MMA

Můžete být v tomto směru konkrétnější?

„Za první zápas je to s win money nad dvacet tisíc dolarů (přes 470 tisíc korun). A další posloupnost je podle speciálního pavouku, kdy se to různě násobí každým dalším zápasem. Takže z hlediska financí je to pro mě atraktivnější, než kdybych měl nováčkovskou smlouvu v UFC. Bavil jsem se i s jedním MMA šampionem v Las Vegas, jestli je pro mě lepší UFC, nebo PFL. Bylo mi řečeno, že PFL, protože si tam můžu přijít k penězům, na které bych se v UFC šplhal horko těžko třeba čtyři roky. A zároveň mám možnost si tam udělat obrovské jméno.“

To zní skvěle.

„Zároveň je to pro mě ale veliký risk. Protože když neuspěju v PFL, tak mám brány do UFC nebo Bellatoru zavřené, že jo. Protože je to jejich konkurence. Když neuspěju v PFL, pravděpodobně nebudu atraktivní pro zápasy v dalších amerických organizacích.“

Jak dlouho vám trvalo rozhodnout se, přijmout takovou nabídku?

„Měl jsem nabídek hodně. Řešilo se potenciálně KSW v Polsku. Tam nebylo nic konkrétního, ale někdo odtamtud oslovil mého trenéra Andrého Reinderse. Pak přicházely v úvahu ruské organizace RCC a ACA. A spekulovalo se i o Bellatoru a taky UFC. Na ně jsem prý udělal dojem zápasem s Viktorem Peštou, ale chtěli by vidět ještě víc.“

No a kolik jste tedy měl času rozhodnout se pro PFL?

„Smlouvu jsem podepsal už v lednu. Je to organizace, do které se hlásí tisíce zápasníků, a tím, že mě oni sami chtěli, urgovali podpis. Viděli můj zápas s Peštou, hodně je zaujal a na základě toho mě oslovili. Chtěli po mně brzké vyjádření a brzký podpis smlouvy. My jsme to ale oddalovali, protože jsme uvažovali, že bych si dal ještě jeden zápas tady na Oktagonu. Ale už nám pak bylo řečeno, že pakliže nepodepíšu do týdne, nabídnou to někomu jinému. Je to zkrátka asociace, která si zápasníky vybírá a má tisíce možností, po kom sáhnout. V tu chvíli jsem samozřejmě neváhal.“

Zmínil jste organizaci Oktagon. Jak tam přijali zprávu, že jejich šampion odejde?

„S Oktagonem mám dobré vztahy. Samozřejmě, že je to asi mrzí, na druhou stranu mi jako zápasníkovi přejí jenom to nejlepší. Jelikož jsem víceméně jejich odchovanec a nikdy jsem Oktagon nepodělal, v tom smyslu, že bych se nechal uplatit konkurencí nebo něco podobného. Vyšli mi vstříc, když jsem dostal nabídku do Dana White's Contender Series (show prezidenta UFC, ve které si vybírá nové bojovníky, Martínek zápas prohrál). Až se do Česka vrátím, budu mířit pravděpodobně znovu pod Oktagon.“

A co bude s vaším titulem těžké váhy Oktagonu?

„Tohle je taková neznámá. Je to situace, která se tu řeší vlastně prvně, takže je to předmětem debat. Jsem úřadující šampion, měl bych zápasit zase v listopadu, protože na obhajobu bych měl mít standardně rok. V PFL jsem ale podepsal roční kontrakt, takže nestihnu obhájit titul. I kdybych vypadl z pyramidy PFL, tak jim musím být dál k dispozici po celý rok. Tam je to totiž tak, že se uzavře soupiska na celý rok a neberou se tam noví zápasníci. A když se někdo zraní, kdo mě třeba předtím porazil, tak já ho můžu zastoupit. Nové lidi prostě v rámci sezony nepřijímají. Tak jsem to alespoň pochopil. Tím pádem nebudu mít možnost tento rok titul v Oktagonu obhájit, takže ještě nevíme, jak se to vyřeší.“

Smlouva je tedy na rok. Je nějak specifikovaný počet zápasů?

„Měl bych absolvovat minimálně dva zápasy bez ohledu na výsledek. Dál se to odvíjí i od toho, jestli soupeře ukončím v prvním, či druhém kole. Je tam totiž specifický bodový systém. Není to čistě jen o vítězství. Jde o to, v jakém kole člověk vyhraje a jakým způsobem.“

A když budete úspěšný, můžete se probojovat až k milionu dolarů, je to tak?

„Ano, je to vlastně bitva o milion dolarů, ale je třeba říct, že je to napočítáváno s těmi penězi, co budu mít za jednotlivé zápasy. Ve výsledku to pak může dát dohromady milion dolarů, když všechno vyhraju.“

Jako motivace je to ale asi fajn.

„Je, samozřejmě! Ale pro mě je úspěch už to, že jsem první česko-slovenský zápasník, který se dostal do Contenderu a teď do PFL. Taky jsem vyhrál teď velice těžký zápas. To vše je pro mě obrovská motivace do budoucnosti. A chci taky sám sobě dokázat, že na zápasení ve Státech určitě mám. To je můj hlavní cíl. Peníze jsou ale krásný bonus, bude to obrovská bitva o obrovské peníze, takže počítám s tím, že to budou pořádný jatka.“

Kdy byste měl mít první zápas?

„Teď čekám na termín. Bavili jsme se zatím o konci května nebo půlce června. Záleží, v jaké budu nominaci. Co se týká soupeřů, zatím nic přesného nevíme. Měl by tam být ale vítěz divize, měli by tam být i zápasníci první světové padesátky a stovky. Mělo by se jednat o pěkně našlapanou startovku.“

Ví se o vás, že využíváte služeb mentálního kouče. V tom patrně budete pokračovat, že?

„Ano, ale v současné době máme pauzu, protože mi bylo řečeno, že jsem stabilizovaný a ať se ozvu, až budu potřebovat. Kouč mě sleduje na sociálních sítích, sleduje mé tréninky i to, jak se chovám. A když má nějaké připomínky, tak mi zavolá. Ale od zápasu s Viktorem jsem na tom prý velice dobře.“

Celkem dost se v médiích řešil i vás současný vztah. Svou přítelkyni jste dokonce v Americe požádal o ruku. Bude vás na zápasech doprovázet?

„Chci ji určitě s sebou úplně všude, protože mi dává vnitřní pohodu a pocit domova, ať jsem, kde jsem. Její přítomnost mě vždy uklidňuje, takže určitě chci, aby se se mnou účastnila kempů, aby se mnou jezdila na zápasy. Vnitřně cítím, že to tak je správně.“

Kdy jste se poznali?

„Po zápase v Contenderu (konal se 30. července 2019).“

A pak začala vaše šťastná štace. Takže to nebude jen koučem, ale i díky ní…

„Samozřejmě. Jak říkám, dala mi novou sílu, kterou jsem předtím nezažil. Vždycky jsem byl hodně vztahový typ, žádný záletník, takže jsem chtěl mít doma vždy pohodu a takovou hradbu, svoje pohodlí. Ale to jsem plně našel až s ní.“

Co je PFL?

Přestože evropským fanouškům nemusí být organizace PFL (Professional Fighters League) úplně známá, jedná se o velmi kvalitní ligu na srovnatelné úrovni s polskou KSW, americkým Bellatorem nebo singapurskou ONE FC.

PFL je oproti ostatním MMA organizacím velmi atypická. Zápasí se v ní totiž na sezony a bojovníci dostávají za výhry body. Výhra je oceněna třemi body, za předčasné ukončení se pak udělují další bonusové body.

Nejlepších osm zápasníků své divize se pak na konci sezony utká formou vyřazovacího pavouka (pyramidy). Další specialitou americké asociace je klec, v níž souboje probíhají. Nejedná se o klasický oktagon, ale dekagon, tedy klec o deseti stranách. V minulosti se šampiony organizace staly například nynější hvězdy UFC Justin Gaethje nebo Marlon Moraes.