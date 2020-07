MMA párty na střeše Tančícího domu! Oslavy musím krotit, řekl Procházka | iSport.cz

Slunce se pomalu loučilo se dnem a na střeše Tančícího domu vládla skvělá atmosféra. Konala se tam párty s MMA bojovníky. Fanoušci, kteří dorazili, určitě nelitovali, protože se dostavilo hned několik předních hvězd tohoto sportovního fenoménu.

Pro samotné zápasníky se jednalo o dost mimořádnou příležitost se setkat i jinde než v tělocvičně a na turnaji. „Podobné setkání není moc časté. Věčně se konají nějaké akce hokejistů nebo fotbalistů, tak proč neudělat něco pro MMA?“ zauvažoval Karlos Vémola, který byl jedním z iniciátorů.

„Je fajn, když se můžeme takhle setkat, protože jsme z různých koutů republiky,“ pochvaloval si Michal Martínek, šampion těžké váhy organizace Oktagon MMA.

Největší pozornosti se z řad fanoušků i zápasníků dostávalo Jiřímu Procházkovi, který dorazil později, protože má teď mnoho mediálních povinností. „Je toho trošku víc, ale baví mě ta společnost. Vídám se s lidmi, s nimiž jsem se během přípravy moc neviděl,“ zhodnotil poslední hektické dny sedmadvacetiletý bijec z Brna, který nadchl UFC vítězstvím na Švýcarem Volkanem Oezdemirem.

O Procházkově premiéře v nejslavnější lize se na večírku samozřejmě mluvilo i mezi jeho kolegy a kamarády. „Měl jsem husí kůži. Jsem šťastný, že první kolo ustál a v druhém předvedl to, v čem je kovanej. V momentě, kdy cítí kořist, tak jde a zakončí to,“ komentoval Martínek.

„Myslel jsem, že budu mít infarkt,“ přidal se David Dvořák, který v březnu také zažil úspěšnou premiéru v UFC. „Jirka byl v prvním kole divočák. Vítězství bylo perfektní, takže pro české MMA zase obrovský krok dopředu, připravuje to půdu dalším a dalším zápasníkům.“

Mezi českými bojovníky by se těžko hledal někdo, kdo Procházkovi vítězství nepřál. „Jirka předvedl krásný zápas. Nemohl vlastně udělat nic lepšího. Nejen, že vyhrál, ale udělal i show, která se v UFC jen tak nevidí,“ zdůraznil André Reinders.

A jak to má obletovaný vítěz v současnosti s oslavami? „Včera jsme byli ve městě s kamarády a trošku jsme pili, to teď ale musím začít krotit. Už se nyní budu snažit soustředit na přípravu na další zápas. Nicméně trénuji pořád. Chci se totiž cítit neustále skvěle, připravený do boje,“ prohlásil Procházka.