Kníže o „vězení“ v UFC či Muradově inteligenci: S Vémolou jsme se usmířili

Při chůzi dopadá lehce na pravou nohu. Má ji hybnou jen na několik málo procent, přesto je Petr Kníže jedním z nejlepších českých bojovníků. Pořád se udržuje v perfektní kondici, schopný skoro kdykoliv nastoupit do dalšího boje. Jeho oficiální statistiky „kazí" jen jediná prohra, a to s Karlosem Vémolou. O odvetě ale nikdy moc neuvažoval a v posledních letech se spíše věnuje roli trenéra.

Jeho nejúspěšnějším svěřencem je Machmud Muradov, který přijel do Česka z Uzbekistánu v roce 2011, a zkušený kouč se stal jeho „českým tátou". V sobotu večer měli jít spolu do třetí bitvy v UFC, ale třicetiletý bojovník neprošel přes testy na COVID-19.

Váš svěřenec Machmud Muradov se pár dní před zápasem dozvěděl, že nemůže nastoupit do boje kvůli koronaviru. Bylo to pro vás překvapení?

„Ano, nikdo neměl žádné velké příznaky - byla jen trochu únava po letu, což jsem přisuzoval jet lagu. A kluci si stěžovali na bolesti hlavy, to je celé. Večer před výsledky testů mi ještě Mach říkal, jak se cítí dobře."

Na COVID-19 byl navíc pozitivně testován i váš spolutrenér Lukáš Bárta a polský kouč Andrzej Koscielski, vy sám jste ale měl test negativní.

„Ano, jsem asi jediný imunní, přestože celou dobu dvakrát denně trénuji s Machem."

Čím si to vysvětlujete?

„Nejspíš geny a imunita."

Co vám pak UFC řeklo? Jak situaci řešili?

„Nabízeli nám změnu termínu zápasu, ale pochybuji, že tady někdo z nás bude chtít zůstat déle, než bude nutné. Vše je velmi komplikované a v karanténě nelze trénovat. Jsou tu jisté možnosti, ovšem ty se budou odvíjet od negativních testů, což může podle jejich zkušeností trvat i tři týdny. Teď tedy následuje minimálně desetidenní karanténa, potom další testy, a pokud budou negativní, můžeme odletět do České republiky."

Na náhradní zápas to tedy v blízké době nevidíte.

„Vzhledem k tomu, že Mach bude muset být skoro dva týdny bez tréninku a navíc má COVID, tak další zápas může být nejdříve koncem roku, nebo začátkem příštího. Je to pech."

Jak se tam o vás starají? Nosí vám někdo jídlo?

„To je právě to, co se nám tu moc nelíbí, protože nás zavřeli do karanténní místnosti, kterou nemůžeme opustit. Takže si objednáváme jídlo dovážkou, a to je všechno hnus, že jo. Čili tu teď máme dva dny jídlo, které se nedá ani pořádně jíst, protože je to buď vše smažené nebo nějaký shit food. Budeme teď řešit, jak bychom si mohli nakoupit normální potraviny."

Takže v tomhle směru to zařízené organizací není.

„Ne, oni neřeší to, že by se nakažení měli i nějakým způsobem léčit, což znamená, že by do sebe měli dostávat minimálně nějaké vitamíny a dodržovat zdravou stravu. Neměli jsme možnost koupit si žádnou zeleninu či ovoce a oni nám nic nedali. Nebyla tu ani lékařská pomoc, která by řekla, budete brát tyhle léky... Jen nás prostě zavřeli na pokoj a jsme tady. V tomhle se nám moc přístup organizátora nelíbí. Prostě nás natestovali, a pak nás odstřihli s tím, ať si děláme, co chceme, ale budeme v karanténě."

Dohlíží na vás nějak?

„Jo, normálně nás tady hlídá security. Je tu asi pět chlápků a nemůžeme nikam odejít. Jsem pod dozorem jak ve vězení." (směje se)

A UFC vám nic hradit nebude?

„Předpokládám, že ubytování platit nebudeme,ale jinak se o nás nestarají. Jediný, kdo by měl mít jídlo zajištěno, je Mach."

Určitě vás to přijde i tak dost draho, že?

„Ano, vše ostatní si musíme platit sami. Ale to je vedlejší. Jde hlavně o to, že tady strávíme minimálně tři týdny. Celý ten výlet jde za námi a ještě jsme stále zavření v pokoji místo toho, abychom řešili povinnosti doma."

I přes smolný letošní rok, kdy Muradov nejspíš zápasit nebude, lze každopádně říci, že to ze všech vašich svěřenců dotáhl nejdál. Čím to je?

„Kloubí se u něj několik věcí. Za prvé jde i o talent, který měl, už když sem přijel. Tehdy to byl hubený kluk s kurdrnatými vlasy a asi byste ho už teď nepoznal. I přesto, když jsme se tehdy spolu poprvé prali, bylo znát, že je talentovaný. Samozřejmě že trvalo pár let, než si