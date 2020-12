Šéf KSW: Expanze do Česka? Už jsme měli být v O2 areně! Chtěl i Vémolu

Od šéfování hotelu k organizování druhé největší MMA akce v historii. Martin Lewandowski založil v roce 2004 organizaci Konfrontacja Sztuk Walki (KSW). Za šestnáct let působení dokázal uspořádat desítky turnajů a vyprodat Národní stadion v Polsku. „Na začátku to vlastně napadlo mého bratra a já si říkal: Jo, jasně, ha ha, je to moc velké, moc drahé, nic takového nejde udělat,“ vzpomínal v exkluzivním rozhovoru pro iSport Premium. Rozmluvil se ale také o expanzi do České republiky nebo spolupráci s Oktagon MMA.

V době zmítané koronavirem se žádnému sportovnímu odvětví příliš nedaří. Výjimkou nejsou ani bojové sporty, přestože turnaje probíhají, ale bez fanoušků to prostě není ono. Toho si je vědom i spoluzakladatel největší a nejstarší evropské organizace Martin Lewandowski. Z osmi obrovských akcí se KSW muselo uskromnit na pět studiových turnajů.

Pětačtyřicetiletý promotér ale hlavu nevěší, pořád se na vše dívá pozitivně. I když jsme mluvili o značných finančních ztrátách, jeho obhroublý hlas občas vystřídal smích. Bojovými sporty totiž žije, což je z jeho vyprávění znát. Sám kdysi vystřídal několik disciplín, a když mu bylo jasné, že jako profesionální zápasník neprorazí, rozhodl se založit MMA organizaci, aby byl i tak v centru dění.

Máte před sebou poslední turnaj roku, jak se těšíte?

„Byl to šílený rok. Nemohli jsme očekávat, že se něco takového stane, ani se na to nijak připravit. A nejde s tím nic dělat, museli jsme dodržovat pravidla a překonávat překážky. Ale mám radost, protože nakonec zvládneme pět turnajů. A KSW 57 vypadá skvěle, máme tři titulové zápasy, zajímavá jména nejen z Polska, ale z celé Evropy. A jednoho Brazilce.“

KSW jste založil v roce 2004. Co vás k tomu vedlo, když MMA v podstatě ještě nikdo neznal?

„Pracoval jsem v té době jako manažer ve varšavském hotelu Marriott, ale byl jsem odhodlaný přivést k životu nějaký nový sport. Byl jsem fanoušek všech bojových umění, trénoval jsem kung-fu, kickbox, box, a nakonec i MMA, u kterého jsem zůstal.“

Organizaci jste ale nerozvíjel sám.

„Přesně tak. Potkal jsem v těch letech svého byznys partnera Macieje (Kawulského), stali se z nás kamarádi a došlo nám, že máme stejnou vášeň pro bojové sporty. Sledovali jsme japonskou organizaci PRIDE a mě napadlo, že mám vlastně skvělé zdroje. Jak jsem totiž říkal, pracoval jsem v největším a nejluxusnějším polském hotelu jako manažer, a tak jsme se rozhodli uspořádat turnaj. První čtyři turnaje proběhly v baru pro tři sta lidí a postupně jsme se přesouvali do větších a větších hal, až jsme uspořádali turnaj na fotbalovém stadionu.“

Jak vás napadlo přivést MMA na fotbalový stadion?

„Byl to galavečer KSW 39: Colosseum a přišlo téměř 58 000 lidí, takže se jednalo o druhý největší turnaj na světě a největší v Evropě. Ale šlo o opravdu dlouhý proces. Strávili jsme nad tím skoro dva roky. Národní stadion ve Varšavě je totiž největší v Polsku, takže se tam odehrávají obrovské akce, koncerty, zápasy. Na začátku to vlastně napadlo mého bratra a já si říkal: Jo, jasně, ha ha, je to moc velké, moc drahé, nic takového nejde udělat. Ale znáte film Počátek?“

Znám.

„Tak to probíhalo stejně jako v tom filmu. Někdo vám dá nápad a vy ten nápad nemůžete dostat z hlavy. Pořád jsem na to musel myslet, a tak jsme začali vyjednávat s lidmi z Národního stadionu, šli se tam podívat, všechno si spočítali, promysleli. Pracovali jsme na tom skoro každý den. Šest měsíců jsme ten galavečer promovali a prodávali lístky, ale my jsme známí tím, že často riskujeme.“

Určitě jste v tom případě také zažili nějaké pády. Nechtěl jste někdy KSW prodat a podnikat v něčem jiném?

„Rozhodně ne. Řekl bych, že mám štěstí, že se šestnáct let můžu pohybovat v něčem takovém. Je to zábava, ten sport miluji a v době, kdy jsem KSW zakládal, jsem věděl, že ze mě nikdy nebude profesionální zápasník. Takže aspoň takhle chci být bojovníkům nablízku. Bylo to šílených šestnáct let, ale určitě to není nudná práce.“ (směje se)

Situace kolem koronaviru vám asi taky narušuje mnoho plánů.

„To ano. Všechno je teď vzhůru nohama, vlastně jsme měli letos pořádat turnaj v České republice.“

A rovnou v O2 areně, že?

„Ano, bylo to v plánu. Rok 2020 měl být náš debut v České republice.